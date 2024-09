L’ancien patron de Ticketmaster condamné pour avoir piraté la société rivale CrowdSurge

Getty Images

Un ancien patron de Ticketmaster qui a accédé illégalement aux serveurs informatiques d’une société rivale pour voler des informations a été condamné. Le ressortissant britannique Stephen Mead a volé des données sensibles à CrowdSurge – une petite entreprise pour laquelle il avait précédemment travaillé – entre 2013 et 2015. Ses actions ont directement contribué à l’effondrement de l’entreprise, a déclaré le ministère de la Justice, à New York. En juin, Mead a plaidé coupable de complot visant à commettre des intrusions informatiques contre CrowdSurge. Il a été condamné à payer 67 970 dollars (environ 52 000 livres sterling) à titre de confiscation et à une année de liberté surveillée. Des documents judiciaires déposés dans l’État américain indiquent que les dirigeants de Ticketmaster ont demandé à Mead de partager des « renseignements concurrentiels » sur l’entreprise. Ticketmaster – qui se décrit comme la plus grande plateforme de billetterie de divertissement au monde – n’a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC. Un autre ancien dirigeant de Ticketmaster, Zeeshan Zaidi, a également plaidé coupable de fraude pour complot en vue de commettre des intrusions informatiques et une fraude électronique en 2019. Il n’a pas encore été condamné. Mead a été condamné à rembourser une somme qu’il a reçue lorsqu’il a quitté CrowdSurge, ainsi que l’augmentation de salaire qu’il a reçue par la suite chez Ticketmaster. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré à la BBC : « Nous fournissons une assistance consulaire à un Britannique aux États-Unis et sommes en contact avec les autorités locales. »

CrowdSurge, un site Internet sur lequel les artistes pouvaient vendre des billets en prévente à leurs fans, était une société de billetterie concurrente de Ticketmaster, avec son siège social à Londres et un bureau américain à New York. Selon des documents judiciaires américains, la valeur de la société était estimée à plus de 100 millions de dollars. Depuis 2010, Mead était vice-président senior des opérations mondiales et directeur général pour l’Amérique du Nord de CrowdSurge. La BBC a vu des documents judiciaires qui indiquent que lorsque Mead a quitté CrowdSurge en juillet 2012, il a signé un « accord de séparation », qui stipulait qu’il ne devait conserver ni partager aucune information confidentielle – y compris les listes de clients et les stratégies marketing – avec un tiers. Selon le dossier judiciaire, l’accord stipulait également que Mead ne devait pas travailler pour une autre société de billetterie pendant un an et, dans le cadre de l’accord, CrowdSurge a versé à Mead environ 52 970 $. Mais il a violé à plusieurs reprises l’accord de séparation, selon les documents judiciaires. À l’été 2013, Mead était employé par la société mère de Ticketmaster, Live Nation, dans une division appelée TicketWeb. Les journaux du serveur informatique de CrowdSurge montrent au moins 25 cas où les données de son entreprise ont été consultées par des ordinateurs avec des adresses IP enregistrées auprès de Ticketmaster et des sociétés associées à New York, San Francisco et Los Angeles, entre août 2013 et décembre 2015, a déclaré l’accusation.

« Coupez CrowdSurge au niveau des genoux »

Selon l’accusation, Mead a partagé des feuilles de calcul CrowdSurge contenant des informations financières et des mots de passe sans autorisation, et a accédé à des informations concurrentielles sur les clients et la technologie de l’entreprise à la demande des dirigeants de Ticketmaster. Il a également fourni à d’autres employés de Ticketmaster des informations qui leur ont permis d’accéder aux informations de CrowdSurge protégées par mot de passe. Il leur a conseillé de « faire des captures d’écran du système » et a discuté de la « suppression »[ting] « CrowdSurge a été blessé aux genoux », montrent les documents judiciaires. Ils affirment également qu’à une occasion, à la demande de Zaidi, Mead a fait une présentation devant au moins 14 cadres et employés de Live Nation et de Ticketmaster au cours de laquelle il a utilisé un nom d’utilisateur et un mot de passe CrowdSurge pour se connecter à leur site Web sans autorisation. Au cours de la présentation – qui a été projetée sur un grand écran dans une salle de conférence – Mead a fait la démonstration d’un des produits sur mesure de CrowdSurge appelé Artists’ Toolbox – un logiciel d’analyse de données basé sur le Web pour les artistes de musique. Au cours de son emploi, Mead a également partagé des données sur les ventes de billets en temps réel et les identités des artistes avec lesquels CrowdSurge travaillait.

Le ministère de la Justice a déclaré que les informations avaient été utilisées par Ticketmaster pour planifier des réponses concurrentielles afin de remporter des contrats de billetterie en prévente et de comparer les produits et les offres. Il a ajouté que les actions de Mead avaient entraîné des pertes financières pour CrowdSurge, qui « étaient particulièrement importantes dans un environnement commercial hautement concurrentiel ». Selon le communiqué, Mead a ensuite été promu au poste de directeur des services clients au sein de la division des services aux artistes de Ticketmaster, début 2015, sous la responsabilité directe de Zaidi. Il a également reçu une augmentation de salaire. Les documents judiciaires indiquent que Mead n’a pas adopté de comportement criminel pour profiter personnellement du stratagème, au-delà de l’avantage qu’il a reçu en améliorant sa position et son statut au sein de Ticketmaster. CrowdSurge a découvert le piratage de Mead après qu’un ancien dirigeant de Ticketmaster a commencé à travailler pour l’entreprise en 2015 et les a avertis de modifier la façon dont leurs systèmes étaient accessibles. L’emploi de Mead a été résilié par Live Nation et Ticketmaster vers octobre 2017. Des documents judiciaires montrent que Mead a quitté les États-Unis en 2019 et est retourné au Royaume-Uni. Il a été arrêté en Italie plus tôt cette année et extradé vers les États-Unis.

Action en justice