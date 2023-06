L’ANCIEN président de Tesco, John Allan, a déclaré qu’il avait été jeté « sous le bus le plus proche » pour des allégations d’inconduite qui l’avaient conduit à démissionner.

L’ancien chef du commerce de détail, 74 ans, a déclaré qu’il n’y avait « absolument aucune substance » à affirmer qu’il avait agi de manière inappropriée – mais a admis avoir fait une « remarque malavisée » sur le chiffre d’un employé.

L’ancien patron de Tesco, John Allan, a déclaré qu’il avait été jeté « sous le bus le plus proche » pour des allégations d’inconduite Crédit : Alamy

Allan a été accusé d’avoir touché les fesses d’un employé de Tesco lors d’une réunion d’actionnaires l’année dernière.

Le grand homme d’affaires – un ancien président du scandale CBI – a également été accusé d’avoir touché une autre femme de manière inappropriée lors du dîner annuel de l’institut des affaires en 2019.

Mais M. Allan a déclaré hier à Sky News: « Il n’y a absolument aucune substance dans aucune de ces allégations. Je suis complètement innocent.

Cependant, l’exécutif – un ancien mandarin du ministère de l’Intérieur – a accepté de faire un commentaire sur la figure d’une employée, pour lequel il « s’est excusé sans réserve ».

Il a déclaré: «Je pensais qu’elle avait l’air un peu misérable et je souhaite diable que je n’ai jamais utilisé le mot figure maintenant et je ne le ferai plus jamais.

« Je pense que si je m’étais arrêtée en disant ‘c’est une très belle robe, elle te va très bien’ je ne me serais peut-être pas mise dans les difficultés que j’ai, mais c’était bien intentionné, c’était mon intention de lui remonter le moral .

« De toute évidence, c’était une remarque malavisée, c’était l’inverse.

« Ce que j’ai appris, je pense, c’est qu’il faut faire très attention à ce qu’on dit aux gens.

« Alors écoutez, j’ai levé la main sur celui-là. J’ai dit quelque chose avec de bonnes intentions.

« Je ne pense pas avoir été particulièrement bien traité, mais c’est la vie. »

Il a ajouté que Tesco et Barratt Homes – où il occupait également un poste de direction – avaient estimé qu’il était plus facile de « me propulser sous le bus le plus proche ».

M. Allan a officiellement quitté son poste de président vendredi dernier après huit ans au sommet de la plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni.

M. Allan avait fait face à quatre réclamations concernant sa conduite personnelle.

Tesco a déclaré qu’il n’avait fait « aucune constatation d’acte répréhensible » contre M. Allan et a ajouté qu’il était déjà sur le point de quitter le détaillant avant que des allégations ne soient faites.