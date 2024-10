Cela fait plus de trois ans que le studio japonais de PlayStation a été fermé et réorganisé, mais un ancien patron de PlayStation pense que ce n’était « pas nécessairement une surprise », bien qu’il en soit « triste ».

Japan Studio a développé et contribué à de nombreux jeux PlayStation emblématiques de l’époque, de Ape Escape à Gravity Rush et Transmis par le sang . Cependant, comme Rapports de l’IGN en 2021, il a été confirmé que Japan Studio serait « recentré sur Team Asobi » – l’équipe Astro’s Playroom qui a récemment réalisé Astro Bot . Dans un entretien avec IGN Japon à la Gamescom Asia, Shawn Layden, qui était auparavant président-directeur général de Sony Interactive Entertainment America, ainsi que président de SIE Worldwide Studios avant de quitter l’entreprise en 2019, s’est prononcé sur la question.

« C’est difficile quand un studio n’a pas eu de succès depuis un certain temps, puis ils oublient ce que l’on ressent », dit Layden. « Tu sais, si tu prends une dose une fois, c’est comme une drogue, mec, tu cours après la suivante, n’est-ce pas ? Et puis si tu n’en prends pas pendant un moment, tu oublies ce que tu as ressenti, et alors tu je commence à oublier comment y arriver. »

Il théorise : « Il y avait probablement deux routes. L’une était celle qu’ils ont empruntée. L’autre route était un véritable programme d’amour dur. Et c’est peut-être ce qu’est le truc de la Team Asobi. » En développant ce point, il suggère que cette voie pourrait être comparée à « la taille d’un bonsaï », puisque « vous le ramenez à son noyau et voyez si vous pouvez repousser ».

Bien qu’il puisse paraître étrange au premier abord de suggérer que le manque de succès était un problème pour Japan Studio étant donné les jeux sur lesquels il travaillait, il convient de souligner qu’il a effectué beaucoup de travail de support au cours de ses dernières années. Ce n’est pas le cas pour tout, bien sûr, mais en regardant les crédits du studio, des remakes comme Ghost of Tsushima et Shadow of the Colossus – deux sorties notables à partir de 2018 – entrent dans cette catégorie.

Layden pense que « ce problème est visible sur le marché japonais » avec d’autres « équipes historiquement très talentueuses qui n’ont pas connu le succès depuis un moment et qui ont encore du mal à y revenir ». Il désigne Square Enix comme un développeur qui – bien qu’il ait fait un « bon choix » en « abandonnant ses ambitions de développeur/éditeur à l’étranger » – n’est toujours pas « sorti du bois ».

Ces dernières années ont été marquées par des licenciements brutaux et des fermetures de studios dans l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo, une tendance qui ne semble pas s’arrêter. Riot Games a annoncé des réductions de personnel ce mois-ci . Layden a également récemment parlé du manque de nouveaux jeux AA dans l’industrie à l’heure actuelle, avertissant que se fier uniquement aux titres à succès AAA serait « une condamnation à mort ».

