L’ancien patron de Man United, Casey Stoney, rejoint l’équipe d’expansion de la NWSL à San Diego

Casey Stoney a été annoncé mercredi comme le premier manager de l’équipe d’expansion de la NWSL à San Diego. Charlotte Tattersall/Getty Images

L’ancien patron de Manchester United Women’s Casey Stoney a été nommé nouveau manager de la NWSL de San Diego, a annoncé le club mercredi.

Stoney deviendra le premier entraîneur-chef de l’histoire de l’équipe d’expansion, le club devant participer à sa première campagne de Super League nationale féminine la saison prochaine. Le club était annoncé comme la 12e équipe de la ligue le mois dernier, l’une des deux équipes d’expansion pour la saison 2022 aux côtés d’Angel City à Los Angeles.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La nomination de Stoney a été annoncée par l’ancienne entraîneure de l’équipe nationale féminine des États-Unis et présidente de l’équipe de San Diego, Jill Ellis, qui a été embauchée le mois dernier.

« Casey est l’une des joueuses anglaises les plus décorées, les plus distinguées et les plus talentueuses de tous les temps et elle a parfaitement évolué dans son rôle de manager », a déclaré Ellis dans un communiqué.

« Elle a immédiatement transformé le Manchester United Women Football Club en prétendants respectés et s’est imposée comme l’un des meilleurs managers de la ligue.

« Casey a toutes les qualités que nous recherchons chez notre manager et elle s’engage pleinement à faire de San Diego NWSL un club et une marque au succès mondial dirigés par des femmes puissantes et talentueuses. Nous sommes ravis de la recruter comme manager et attendons avec impatience ce que elle apportera à notre club et à notre ville. »

Stoney a mené United au titre de championnat féminin de l’Association de football 2018-19, après avoir été nommée en tant que premier manager lors de la réintroduction de l’équipe féminine du club en 2018. Elle a ensuite entraîné United à deux quatrièmes places consécutives de la Super League féminine.

Stoney a également mené une carrière de joueuse décorée, faisant 130 apparitions internationales pour l’Angleterre et apparaissant dans trois compétitions de la Coupe du monde féminine avant de prendre sa retraite en 2018.

« Je suis extrêmement excité et motivé pour diriger la NWSL de San Diego sur le terrain la saison prochaine et au-delà », a déclaré Stoney. « Jill et ce groupe de propriétaires sont profondément engagés dans la construction d’un club de classe mondiale sur et en dehors du terrain et j’ai hâte de participer à la création de notre culture et de notre style de jeu en équipe. »

San Diego a annoncé qu’il annoncerait le nom, l’écusson et le lieu permanent du club à une date ultérieure.