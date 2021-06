L’ancien patron de Liverpool Rafa Benitez nommé manager d’Everton malgré les protestations des fans

Everton a embauché Rafael Benitez comme nouveau manager mercredi malgré les protestations des fans contre le transfert du club de Premier League à l’ancien patron de Liverpool.

Benitez a signé un contrat de trois ans avec Everton et succède à Carlo Ancelotti, qui a quitté Goodison Park pour rejoindre le Real Madrid début juin.

L’Espagnol est la première personne à diriger les deux équipes du Merseyside depuis William Edward Barclay dans les années 1890.

« Je suis ravi de rejoindre Everton. Tout au long de ce processus, j’ai été très impressionné par l’ambition affichée par les représentants seniors du club et leur désir d’apporter le succès à ce club historique », a déclaré Benitez.

«Je crois que c’est un club qui va des endroits. Je suis déterminé à jouer un grand rôle pour aider ce grand club à réaliser ses ambitions. »

La nomination de Benitez contrariera une partie importante de la base de fans d’Everton après avoir critiqué les Toffees pendant son séjour à Liverpool.

L’animosité des supporters d’Everton envers Benitez a été élevée au-dessus du niveau habituel réservé à un patron des Reds depuis son jibe de «petit club» après un derby du Merseyside en 2007.

Benitez a depuis cherché à clarifier qu’il faisait référence à ce qu’il croyait être une mentalité de « petite équipe » d’Everton dans le jeu plutôt qu’en tant que club.

Lundi, la police du Merseyside a confirmé qu’elle enquêtait sur la pose d’une banderole « menaçante » avec les mots « Nous savons où vous habitez. Ne signez pas » accrochée au mur d’un jardin près de la maison de Benitez à Caldy on the Wirral.

Des banderoles offensives ont déjà été placées dans le stade, mais cet incident s’est produit près de la maison de Benitez.

Farhad Moshiri, le principal actionnaire d’Everton, a ignoré les voix dissidentes pour poursuivre Benitez, qui a remporté respectivement la Ligue des champions et la FA Cup en 2005 et 2006 au cours de son règne de six ans à Liverpool.

« Rafa nous a beaucoup impressionnés par ses connaissances et son expérience, mais surtout par la passion et la soif dont il a fait preuve pour rejoindre notre club », a déclaré Moshiri.

« Nous nommons Rafa parce que nous pensons qu’il apportera le succès à notre club et aux Evertonians.

« Pour le dire simplement, nous devons être au sommet de la ligue et gagner des trophées.

« Rafa est un gagnant éprouvé avec une vaste expérience dans l’entraînement à l’échelle internationale et nous avons trouvé le meilleur homme pour y parvenir. »

Benitez a quitté le club chinois de Dalian Yifang en janvier après deux ans en Asie.

Everton sera le quatrième club de Premier League de Benitez, son dernier séjour en Angleterre ayant été passé dans un séjour difficile de trois ans à Newcastle.

Le joueur de 61 ans a également eu un sort en tant que patron par intérim de Chelsea dans le 2102-13, remportant la Ligue Europa avec les Blues avant de rejoindre Napoli.

Benitez a également dirigé Valence, l’Inter Milan et le Real Madrid au cours d’une carrière bien voyagée.

