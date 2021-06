L’ancien patron de Liverpool Rafa Benitez devient le nouveau manager d’Everton

L’ancien patron de Liverpool, Rafael Benitez, a été nommé nouveau manager du rival du Merseyside Everton.

Le joueur de 61 ans a mis du papier à crayon au club de Premier League et remplace Carlo Ancelotti qui a fait un retour choc au Real Madrid le 1er juin.

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que Benitez était en pourparlers pour prendre en charge à Goodison Park, mais faisait face à la concurrence de Roberto Martinez, Eddie Howe et Nuno Espirito Santo pour le poste vacant.

« Vous pouvez voir que l’ambition est là », a déclaré Benitez à Everton TV. « Ce club grandit.

« Pour moi, il s’agit d’apporter la mentalité de gagnant, d’être compétitif, donc tout est en place sur le terrain et en dehors du terrain. J’aime la passion des gens derrière le club. Je connais la ville, je connais Scousers, je sais ce que cela signifie pour chaque fan ici de concourir et d’avoir la chance de gagner.

« Venir à Everton est quelque chose qui compte beaucoup, c’est sûr. Vous pouvez voir l’ambition du propriétaire, du conseil d’administration, tout le monde veut être meilleur et aller dans le nouveau stade avec un énorme coup de pouce. J’aime la compétition. J’aime gagner, je viens de l’académie du Real Madrid [as a young player and coach], et la mentalité de gagnant est déjà là.

« Nous [myself and my coaching staff] J’ai remporté 13 titres parce que nous avons cette mentalité et je veux toujours gagner. Et je suis venu à Everton parce que j’aimais l’idée d’être à nouveau compétitif – et d’avoir la chance de participer à chaque match, de rivaliser avec n’importe qui. »

L’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Moshiri, a ajouté : « Rafa nous a beaucoup impressionnés par ses connaissances et son expérience, mais surtout par la passion et la soif dont il a fait preuve pour rejoindre notre club. Nous nommons Rafa parce que nous pensons qu’il apportera le succès à notre club et aux Evertoniens.

« Pour le dire simplement, nous devons concourir au sommet de la ligue et remporter des trophées. Rafa est un vainqueur éprouvé avec une vaste expérience de l’entraînement à l’échelle internationale et nous avons trouvé le meilleur homme pour y parvenir. «

La nomination est controversée car Benitez a passé six ans à Anfield, remportant la Ligue des champions, la FA Cup et la Super Coupe de l’UEFA pendant son séjour.

DATES DE DÉBUT 2021-22 Bouclier de la communauté FA 7 août Début de la Ligue 1 7 août Supercoupe de l’UEFA 11 août Début de la Premier League 14 août La Liga commence 14 août La Bundesliga commence 14 août Début de la Serie A 21 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 26 août La fenêtre de transfert se ferme 31 août Début de la phase de groupes de l’UCL 14 septembre

Pendant son séjour à Liverpool, Benitez a décrit Everton comme un « petit club », mais a depuis affirmé que ses propos avaient été mal interprétés.

Ce n’est pas la première fois que la nomination de Benitez suscite la controverse après avoir temporairement pris en charge le rival de Liverpool, Chelsea en 2012.

L’Espagnol est au chômage depuis qu’il a quitté l’équipe chinoise Dalian Professional en janvier.

Benitez a un palmarès impressionnant de trophées remportés au cours de sa carrière d’entraîneur après avoir mené Valence à deux titres en Liga et à une Super Coupe de l’UEFA.

Il a également remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec l’Inter Milan, la Coppa Italia avec Napoli et la Ligue Europa à Chelsea. Benitez a également dirigé le Real Madrid et Newcastle United.

Everton espère que Benitez pourra aider le club à remporter son premier trophée majeur depuis 1995.