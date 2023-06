L’ancien patron de l’Inter Miami, Phil Neville, rejoint le personnel d’entraîneurs du Canada

Phil Neville s’est joint au personnel d’entraîneurs du Canada, a annoncé vendredi l’association de football du pays, une semaine seulement après avoir été renvoyé en tant qu’entraîneur-chef de l’Inter Miami.

Neville, un ancien joueur de Manchester United qui entraînait auparavant l’équipe féminine d’Angleterre, a rejoint l’Inter Miami en 2021 mais a été limogé après une série de 10 défaites et cinq victoires les ont laissés en bas du classement de la Conférence Est.

Richard Shaw, qui a joué pour Crystal Palace et Coventry City et a occupé des postes d’entraîneur de jeunes à Crystal Palace et Watford, a également rejoint le personnel de Herdman.

« Phil et Richard apportent avec eux des expériences gagnantes au plus haut niveau et ont travaillé avec certains des meilleurs gérants des ligues de premier plan au cours de leur carrière », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada Herdman dans un communiqué. déclaration.

« Ils travailleront en tant qu’entraîneurs de position et d’unité dans le but de nous aider à remporter notre premier trophée en plus de deux décennies. »

Le prochain match du Canada sera contre le Panama le 15 juin lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Une victoire les mènerait à la finale où ils affronteraient les États-Unis ou le Mexique alors qu’ils cherchaient un premier trophée en 23 ans.