L’ancien patron de l’Inter Miami, Diego Alonso, peut-il diriger l’Uruguay et sauver les espoirs de Coupe du monde d’Edison Cavani, Luis Suarez ?

Le nouvel entraîneur de l’Uruguay a du mal à suivre. Le règne de près de 16 ans d’Oscar Washington Tabarez a été épique, amenant l’équipe à trois participations à la Coupe du monde après avoir raté trois des quatre éditions précédentes, ramenant essentiellement les doubles vainqueurs au sommet du football.

Le rêve était de tirer sa révérence au Qatar l’an prochain, mais un effondrement brutal des qualifications, avec quatre défaites successives, a forcé un changement. Il y avait brièvement un espoir que Marcelo Gallardo de River Plate soit tenté d’accepter le poste. Il y avait des spéculations qu’il pourrait être prêt à passer à autre chose, et il a commencé sa carrière d’entraîneur en Uruguay. Mais il a annoncé qu’il resterait en Argentine.

Après cela, l’ancien attaquant et entraîneur des moins de 20 ans Diego Aguirre – un entraîneur de contre-attaque conventionnel – semblait être une chaussure. Mais l’Uruguay a fini par aller dans une direction potentiellement plus intéressante.

L’homme qui s’est vu confier le travail, Diego Alonso, est moins prévisible et plus fascinant. Grand attaquant dont la carrière en club a commencé et s’est terminée en Uruguay, Alonso a joué en Argentine, dans plusieurs clubs en Espagne (notamment Valence), au Mexique et en Chine. Il a disputé quelques matchs pour l’équipe nationale, en particulier lors de la Copa America 1999 et a terminé ses jours de joueur avec une équipe de Penarol qui a atteint la finale de la Copa Libertadores en 2011 – le club uruguayen le plus proche de remporter le tournoi majeur d’Amérique du Sud. compétition de clubs depuis la fin des années 1980.

Alonso doit sa longévité à un brin de talent – et, bien plus, à une splendide combinaison de détermination et d’intelligence. Ces vertus sont rapidement apparues lorsqu’il a commencé à devenir entraîneur. Après un court passage à la tête de la petite Bella Vista en Uruguay, Alonso a d’abord déclaré ses références d’entraîneur avec Guarani au Paraguay voisin. La façon dont il menait ses affaires pouvait être délicieusement peu orthodoxe. Il a dit, par exemple, qu’il n’y aurait pas de gémissements contre les arbitres. Parfois, ils ont fait des erreurs. Parfois, ils n’étaient pas très bons. Ils peuvent même être biaisés.

Mais cela était hors de son contrôle et de celui de son équipe – alors adaptez-vous et vivez avec. Dans les matchs d’entraînement, il sifflait parfois et prenait volontairement de mauvaises décisions – préparant les joueurs aux revers qu’ils pourraient avoir à surmonter le jour du match. Dans le monde du football, où peu veulent prendre leurs responsabilités et où tout le monde veut blâmer l’arbitre, c’était une approche aussi sensée que rare et rafraîchissante.

La carrière d’entraîneur d’Alonso était clairement à suivre. Cela l’a emmené, avec des hauts et des bas, à travers les Amériques. Son passage l’an dernier avec l’Inter Miami CF de la Major League Soccer n’a pas été un succès. Mais avant cela, il a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF avec deux clubs mexicains, Pachuca et Monterrey. Et la vie l’a aussi ramené en Espagne, où il est basé depuis son départ de Miami.

Les liens espagnols d’Alonso l’ont aidé à décrocher le nouvel emploi. Au sein de la FA uruguayenne, il était clair que l’une des choses qui avait joué en faveur d’Alonso était qu’il ferait venir Oscar Ortega, le spécialiste de la préparation physique uruguayen de l’Atletico Madrid. Et quelques joueurs de l’Atletico Madrid seront désormais au premier plan dans l’esprit du nouvel entraîneur.

L’arrière central Jose Maria Gimenez peut être sujet aux blessures. L’Uruguay voudra l’envelopper de coton. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Lors des dix tours des éliminatoires de la Coupe du monde où Gimenez était présent, l’Uruguay a inscrit neuf buts. Sur les quatre qu’il a ratés, ils en ont concédé 12. C’est une partie de l’équipe qui a besoin d’un renouveau. Le Brésil s’est léché les lèvres récemment lorsqu’il a affronté l’Uruguay avec Diego Godin et Sebastian Coates. « Deux défenseurs centraux lents ! » a déclaré un membre de l’équipe d’entraîneurs du Brésil alors que l’équipe se dirigeait vers une victoire 4-1.

Tableau CONMEBOL GP STP DG 1 – Brésil (Q) 13 35 +23 2 – Argentine (Q) 13 29 +14 3 – Equateur 14 23 +10 4 – Colombie 14 17 -1 5 – Pérou 14 17 -5 6 – Chili 14 16 -1 7 – Uruguay 14 16 -sept 8 – Bolivie 14 15 -8 9 – Paraguay 14 13 -9 10 – Vénézuela 14 sept -16 1-4 : Qualifié ; 5 : éliminatoires

Que peut faire Alonso ? Donner plus de responsabilités à Ronald Araujo de Barcelone? Ou faire venir de nouveaux visages ? Et avec le gardien Fernando Muslera hors de combat pendant un certain temps, il faut un remplaçant. Sergio Rochet de Nacional ? C’est une décision importante, tout comme le choix qu’Alonso doit faire d’emblée, dans l’autre dilemme impliquant un joueur de l’Atletico Madrid. Luis Suarez est-il toujours l’attaquant principal ? L’Uruguay peut-il encore jouer avec la combinaison désormais vétéran de Suarez et Edinson Cavani ?

Il a d’autres options à l’avant, dirigé par Darwin Nunez de Benfica. Mais au moins aussi important que les noms est la forme du côté. Des preuves récentes suggèrent que l’équipe joue désormais son meilleur football avec un seul attaquant à part entière, une formation qui semble susceptible de tirer le meilleur parti d’une génération talentueuse de milieux de terrain. Mais Alonso n’aura pas à faire face au principal problème qui a miné les phases finales du règne de Tabarez – celui fourni par le calendrier des rencontres.

En septembre, l’Uruguay a pris sept points en trois matchs. Personne n’a fait mieux. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. Les quatre défaites consécutives sont venues à domicile et à l’extérieur en Argentine, au Brésil et en Bolivie à l’extrême altitude de La Paz. C’est une course de cauchemar.

L’Uruguay est septième au tableau de qualification de la CONMEBOL, mais il n’a qu’un point de retard sur l’équipe en quatrième position, la dernière place de qualification automatique, et celle en cinquième, la place des barrages.

Sur le papier au moins, cela semble beaucoup plus facile pour Alonso dans les quatre derniers tours. Le mois prochain, son équipe se rendra pour rencontrer le Paraguay, qui n’a battu que le Venezuela pendant toute la campagne. Ensuite, ils sont à domicile contre le Venezuela, qui a perdu tous ses matches à l’extérieur. Puis, en mars, ils seront à domicile contre le Pérou – un match que l’Uruguay s’attendrait toujours à gagner, avant de clore la campagne dans un match potentiellement difficile contre le Chili.

Avec un calendrier relativement amical devant eux, ce n’est sûrement pas trop demander à l’Uruguay d’Alonso pour combler un déficit d’un seul point. Et si cela s’avère au-delà d’eux, ce serait une surprise en effet s’il met la faute sur les arbitres.