L’ancien patron de l’Espagne Luis Enrique : des possibilités infinies après sa sortie

Luis Enrique a déclaré qu’il souhaitait revenir au football de club après avoir perdu son poste de sélectionneur de l’Espagne et qu’il avait “des possibilités infinies” devant lui malgré une performance décevante à la Coupe du monde.

La fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé la semaine dernière qu’elle ne renouvellerait pas le contrat de Luis Enrique après l’élimination de l’Espagne par le Maroc aux tirs au but en huitièmes de finale, l’ancien entraîneur des moins de 21 ans Luis de la Fuente étant présenté comme son remplaçant.

“Ça a été intense”, Luis Enrique a déclaré le streamer espagnol Ibai Llanos lundi, dans la seule interview qu’il a accordée depuis son départ. “Mon temps avec l’équipe nationale est terminé et des possibilités infinies s’ouvrent.

“Je suis à un moment de ma carrière où je me sens excité et prêt à reprendre un club. Vous pouvez travailler plus en détail et avec plus de précision qu’avec une équipe nationale. Cette période [of my career] est fini. À moins que quelque chose de très important ou d’intéressant ne se produise, j’attendrai la saison prochaine.”

L’entraîneur de 52 ans, qui a auparavant dirigé à Rome, Celta Vigo et Barcelone, a pris en charge l’Espagne en 2018 et les a menés aux demi-finales de l’Euro 2020, où ils ont perdu contre l’Italie aux tirs au but.

Au Qatar, l’Espagne a battu le Costa Rica 7-0 lors de son match d’ouverture, a fait match nul 1-1 avec l’Allemagne et a perdu 2-1 contre le Japon avant une sortie aux tirs au but après un match nul 0-0 avec le Maroc, ce qui a conduit la RFEF à décider de ne pas prolonger l’engagement du manager. Contrat.

“Je pense que nous avons raté une très bonne occasion”, a déclaré Luis Enrique. “Je regarde les demi-finalistes (France, Maroc, Argentine et Croatie) et je ne pense pas qu’aucun d’entre eux soit meilleur que nous.

“Évidemment, nous n’avons pas joué un grand match contre le Maroc, mais je prends les points positifs. Nous avons fait du travail depuis que j’ai repris l’équipe nationale. Nous avons excité les gens et donné confiance aux jeunes joueurs.”

La RFEF avait tenu à prolonger son contrat après l’Euro 2020, a déclaré Luis Enrique, mais il a préféré retarder une décision sur son avenir après la Coupe du monde.

“J’ai dit qu’il valait mieux attendre”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela avait plus de sens. Je pensais que j’allais devoir prendre une décision, mais je n’en avais pas besoin. C’est la première fois que quelqu’un ne renouvelle pas mon contrat.”

L’ancien patron de l’équipe nationale a nié qu’il y ait eu un conflit avec la fédération concernant sa propre décision de diffuser sur le site de streaming Twitch pendant la Coupe du monde, et a déclaré qu’il avait peu de regrets quant à l’échec de l’Espagne au tournoi.

“Je pense que j’aurais dû consacrer plus de minutes à [Paris Saint-Germain winger] Pablo Sarabia”, a déclaré Luis Enrique. “Nous aurions peut-être perdu de toute façon, mais il méritait de jouer plus. je ferais un changement [to the squad].

“Il y a un joueur que je ne prendrais pas. J’en prendrais 25, j’en retirerais un et je prendrais quelqu’un d’autre.”