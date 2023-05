L’ancien patron de Leeds, Marcelo Bielsa, nommé nouvel entraîneur de l’Uruguay

Marcelo Bielsa a remporté un grand succès à Leeds avant de partir l’année dernière avec le club en difficulté de relégation. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Marcelo Bielsa a été nommé entraîneur de l’équipe nationale masculine d’Uruguay jusqu’à la Coupe du monde 2026, la fédération annoncé lundi.

Bielsa, 67 ans, était sans emploi depuis son départ du club de Premier League Leeds United en février 2022. Il remplace Diego Alonso, qui a démissionné de son poste après la sortie de la phase de groupes de l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’Uruguay sera le troisième pays sud-américain que Bielsa a entraîné, après avoir dirigé l’Argentine entre 1998-2004 et le Chili de 2007-2011. Il supervisera probablement ses premiers matches en juin, lorsque l’Uruguay jouera des matches amicaux contre le Nicaragua et Cuba.

Avec son Argentine natale, Bielsa a guidé l’équipe vers l’or olympique en 2004 et une deuxième place à la Copa America la même année. Cependant, ils ont subi une sortie choc de la phase de groupes lors de la Coupe du monde 2002.

Avec le Chili, il a mis fin à une absence de deux tournois pour que le pays se qualifie pour la Coupe du monde 2010, où il a été éliminé par le Brésil en huitièmes de finale.

Bien que sa carrière ait apporté peu de trophées, il est largement considéré comme l’un des entraîneurs les plus influents au monde avec un style de pressing agressif qui a été cité par Pep Guardiola et Mauricio Pochettino.

Bielsa a commencé sa carrière d’entraîneur avec Newell’s Old Boys et a également dirigé l’Athletic Club et Marseille, entre autres. Il était une figure extrêmement populaire au cours de ses quatre années à Leeds, les guidant vers la Premier League en 2020 après une absence de 16 ans.

L’Uruguay entame sa campagne de qualification pour la Coupe du monde à domicile contre le Chili en septembre. Avec un tournoi élargi à 48 équipes qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, six équipes d’Amérique du Sud se qualifieront automatiquement pour la finale et une septième participera aux séries éliminatoires.