L’ancien patron de la Russie fustige le déménagement de Chelsea pour la star ukrainienne

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale russe Leonid Slutsky dit que Chelsea a trop payé pour Mikhail Mudryk

Leonid Slutsky, l’ancien patron du CSKA Moscou, Rubin Kazan et de l’équipe nationale russe, a déclaré que le gros transfert d’argent de Chelsea pour l’ailier ukrainien Mikhail Mudryk était risqué compte tenu de son manque relatif d’expérience.

Chelsea a conclu dimanche un contrat de 62 millions de livres sterling (70 millions d’euros) pour l’ancien Shakhtar Donetsk, âgé de 22 ans, bien que les frais puissent atteindre 89 millions de livres sterling (101 millions d’euros) en fonction des bonus liés aux performances tout au long du parcours. d’un contrat de huit ans et demi.

Ce faisant, les Blues ont devancé les prétendants de longue date de Mudryk chez les rivaux londoniens d’Arsenal, Chelsea acceptant rapidement les exigences financières énoncées par son désormais ancien club pour s’assurer qu’un transfert se produise le plus rapidement possible.

Mais les frais de transfert exceptionnellement élevés pour un joueur qui n’a disputé que 65 matchs de club au cours de sa carrière représentent un risque énorme pour Chelsea, selon Slutsky.

“100 millions d’euros pour un joueur qui a disputé plusieurs matches de Ligue des champions – combien [did that happen]?” a déclaré Slutsky à la chaîne YouTube Comment show, via la traduction.

“Je ne comprends pas ces transferts. Chelsea n’est pas une équipe pour l’avenir, c’est une équipe pour le présent. Ils ne peuvent pas acheter de joueurs pour l’avenir. Et un joueur du futur ne peut pas coûter 100 millions. C’est tout simplement impossible.”

Le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, ainsi que le groupe financier Clearlake Capital, ont investi massivement dans le club de Premier League depuis la prise de contrôle de l’ancien propriétaire Roman Abramovich en mai, mais les résultats ont souffert sous le nouvel entraîneur-chef Graham Potter – avec l’ancien multiple- fois champions d’Angleterre languissant en dixième position dans le tableau de la ligue.

Le club espère que Mudryk, un joueur rapide et créatif, aidera à fournir une plate-forme pour que l’équipe réussisse dans la seconde moitié de la saison de Premier League.

Mais néanmoins, Slutsky dit que le prix gonflé payé pour Mudryk montre l’inexpérience du nouveau régime de Chelsea dans le contrôle d’un club de football européen de premier plan.

“Mudryk a une vitesse incroyable, il n’y a même rien à dire. Mais pour moi, pour l’instant, c’est un joueur qui court très bien. Ils ont payé 100 millions parce qu’Arsenal s’intéressait à lui, mais ils l’ont pris parce que c’est une personnalité importante.”

On s’attend à ce que Mudryk fasse ses débuts en Premier League pour Chelsea chez ses rivaux Liverpool samedi.