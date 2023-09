L’ancien patron de la Premier League devrait prendre la relève à Sheffield Utd

Si Paul Heckingbottom ne parvient pas à améliorer les résultats de Sheffield United, on parle d’un retour surprenant de Chris Wilder.

Avec Heckingbottom à la barre, les Blades ont pu remporter une promotion en Premier League depuis le championnat. Cependant, en raison de la défaite de son équipe contre Tottenham Hotspur en championnat, sa position est sous surveillance pour la première fois cette année.

L’emploi de l’homme de 46 ans est menacé puisque le club est 17e du classement après quatre défaites et un point contre Everton avant la trêve internationale.

Certaines performances prometteuses et des erreurs tardives ont placé Heckingbottom dans une position où il doit trouver un moyen de gagner des matchs ou risquer de perdre son emploi.

Chris Wilder s’est imposé comme remplaçant de Heckingbottom

Le début lamentable des Blades a conduit à évoquer le remplacement de Paul Heckingbottom par Chris Wilder, qui dirigeait auparavant le club.

Le Daily Mail rapporte que depuis la défaite de samedi, ils sont en contact avec la légende de leur club au sujet d’un retour surprise à Bramall Lane.

Le club dans lequel Wilder a excellé de 2016 à 2021 aurait pris contact avec lui par le passé au sujet d’un éventuel retour. Grâce à son leadership, l’équipe a pu obtenir une promotion en Premier League en 2019.

Il a quitté le club un an et demi plus tard, alors que Sheffield United était en dernière position du championnat avec seulement 14 points après 28 matchs. Il a fait face à l’adversité, mais l’équipe du South Yorkshire et ses fans restent attachés à lui.

Le joueur de 55 ans est désormais au chômage après avoir quitté Watford à la fin de son contrat temporaire l’été dernier. Les deux passages du joueur avec l’équipe de Sheffield totalisent plus de 100 matchs joués.

Quand Heckingbottom a-t-il commencé avec Sheffield ?

Pendant ce temps, Heckingbottom a commencé à travailler à Sheffield United en 2020 en tant que manager des moins de 23 ans de l’équipe. Après que Wilder ait été licencié de son poste à l’époque, il l’a temporairement remplacé. Le club a finalement réembauché Heckingbottom en tant que directeur général en décembre 2021 après un court passage avec Slavisa Jokanovic.

Crédit photo : IMAGO / PA Images