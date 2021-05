L’ancien patron de la F1 Max Mosley – militant pour la protection de la vie privée frappé par le scandale et fils de l’ancien leader fasciste britannique Oswald Mosley – décède à l’âge de 81 ans

Bernie Ecclestone, ancien courtier en puissance de F1, a confirmé la nouvelle du décès de Mosley à la BBC lundi, en disant: «C’est comme perdre une famille, comme perdre un frère.

«Il a fait beaucoup de bonnes choses non seulement pour le sport automobile, mais aussi pour [car] industrie. Il était très doué pour s’assurer que les gens construisaient des voitures sûres.

Mosley souffrirait d’un cancer.

Ancien pilote de course qui a étudié à l’Université d’Oxford, Mosley a quitté son poste à la FIA en 2009 après avoir exercé trois mandats en tant que président.

Son départ est survenu au milieu de désaccords sur la direction du sport mais aussi d’une tragédie personnelle, à la suite de la mort par overdose de son fils aîné et du scandale entourant la vie privée de Mosley.

À l’été 2008, Mosley a remporté 60 000 £ (85 000 $) de dommages et intérêts de la part de News of the World pour atteinte flagrante à la vie privée après que le tabloïd du dimanche l’ait faussement accusé d’avoir participé à une «orgie nazie malade».

Le journal avait imprimé des images et partagé des images du chef des courses se livrant à une séance de sexe sadomasochiste avec des prostituées dans un appartement de Londres.

Le juge de l’affaire avait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de « Une mise en scène du comportement nazi ou l’adoption de l’une de ses attitudes. »

Mosley est devenu un militant majeur pour des contrôles stricts de la presse et de la vie privée à la suite du scandale.

Malgré le gain de l’affaire, la réputation de Mosley était en lambeaux alors qu’il quittait plus tard la FIA avec le sport enfermé dans une bataille pour un championnat d’échappée potentiel parmi certaines des plus grandes équipes.

Mosley était le plus jeune fils du leader fasciste des années 1930 Oswald Mosley et de sa femme Diana Mitford.

Flirtant avec sa propre carrière politique, Mosley a également concouru en tant que pilote de course au niveau national au Royaume-Uni, puis en Formule 2 avec Brabham et Lotus.

Il a pris sa retraite de la conduite automobile en 1969 et a cofondé March Engineering, qui est devenu l’un des principaux constructeurs mondiaux de voitures de course.

Après avoir été impliqué auprès des autorités de la course automobile dans divers rôles, Mosely a été élu à la tête de la FIA (fédération internationale de courses) en 1993, où il servira jusqu’en 2009.

Après l’annonce de son décès, Mosley a été félicité pour les innovations en matière de sécurité qu’il a poussées dans le sport, notamment à la suite de la tragédie d’Imola en 1994 qui a coûté la vie aux coureurs de F1 Roland Ratzenberger et au triple champion du monde Ayrton Senna. fin de semaine.

Rares sont ceux qui réalisent le très bon travail de Max Mosley en matière de sécurité en course et de son transfert dans les voitures de route. Le travail de pionnier qu’il a conduit à la FIA après Imola ’94 a contribué à faire de la sécurité un outil de marketing clé pour les entreprises automobiles. Un homme fascinant, avec toute l’histoire de la vie. # F1 – Mark Gallagher (@_markgallagher) 24 mai 2021