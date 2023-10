L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, s’échappe de prison dans une affaire de fraude judiciaire au Royaume-Uni

L’ancien champion de Formule 1, Bernie Ecclestone, a été condamné jeudi à une peine non privative de liberté après avoir plaidé coupable devant un tribunal britannique pour avoir omis de déclarer au fisc britannique une fiducie de plusieurs millions de livres à Singapour.

L’homme de 92 ans, vêtu d’un costume sombre et d’une cravate grise, a déclaré au tribunal de la Couronne de Southwark à Londres : « Je plaide coupable ».

Il a été condamné à 17 mois de prison avec sursis de deux ans, ce qui signifie qu’il ne purgera une peine de prison que s’il récidive dans ce délai.

Ecclestone a été inculpé l’année dernière pour avoir prétendument omis de déclarer plus de 400 millions de livres sterling (453 millions de dollars) d’actifs à l’étranger au gouvernement britannique en 2015, et devait être jugé en novembre.

Il avait précédemment déclaré aux autorités fiscales qu’il n’avait aucune fiducie non déclarée au Royaume-Uni ou en dehors du Royaume-Uni.

Mais le procureur Richard Wright a déclaré au tribunal : « Cette réponse était fausse ou trompeuse.

« M. Ecclestone n’était pas tout à fait clair sur la manière dont la propriété des comptes en question était structurée.

« Il ne savait donc pas si elle était imposable. »

« Il accepte désormais qu’une certaine taxe soit due en relation avec ces questions », a ajouté Wright.

Le tribunal a appris qu’Ecclestone avait conclu un règlement civil de 652 634 836 £ avec les autorités fiscales.

L’homme d’affaires britannique, dont la valeur financière nette a été estimée à quelque 3 milliards de dollars, est largement reconnu pour avoir transformé la F1 commercialement.

Son contrôle sur le sport s’est développé à partir de la vente des droits de télévision dans les années 1970 et il a été directeur général du groupe Formula One jusqu’en janvier 2017.

L’ancien vendeur de voitures d’occasion flamboyant a dirigé la Formule 1 d’une main de fer pendant plus de quatre décennies, la transformant en un empire mondial avec une marque de verre taillé.

Mais sa carrière n’a pas été sans controverse.

Ecclestone a versé 100 millions de dollars aux autorités allemandes pour mettre fin à un procès pour corruption très médiatisé en 2014, lié à la vente des droits de Formule 1 en 2006 et 2007.

Même s’il risquait une peine de 10 ans de prison s’il était reconnu coupable, de nombreux membres du paddock de la F1 sont restés fidèles.

« La F1 est ce qu’elle est grâce à Bernie Ecclestone, à la façon dont il a construit ce sport au cours des 35 dernières années », avait alors déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe chez Red Bull. « Je pense que sans lui, nous aurions de gros problèmes. »

– Indemnité de divorce –

Il a également attisé la controverse en 2009 en affirmant qu’Adolf Hitler était un homme « capable de faire avancer les choses » et que la démocratie n’avait pas fonctionné pour la Grande-Bretagne.

Titulaire d’un diplôme de chimie de Woolwich Polytechnic, dans le sud-est de Londres, Ecclestone, connu pour sa coiffure grise en vadrouille, a commencé sa carrière en vendant des voitures et des motos dans la capitale, et a également brièvement conduit lui-même des voitures de course.

Sa modeste carrière a été interrompue à la suite d’une série d’accidents et il s’est tourné vers le côté commercial de la course automobile.

Il était l’un des managers du prometteur pilote de F1 britannique Stuart Lewis-Evans, décédé dans un violent accident en 1958. Une décennie plus tard, il dirigeait l’Autrichien Jochen Rindt, tué dans un accident en 1970 et est le seul pilote à avoir remporté la F1 à titre posthume. titre mondial.

En 1971, Ecclestone rachète l’équipe Brabham et devient membre de l’Association des constructeurs de Formule 1, le groupe qui représente les équipes contre ce qui deviendra la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

L’influence d’Ecclestone s’est accrue à mesure qu’il a pris la responsabilité de négocier les droits de télévision de la Formule 1, ce qui se faisait jusque-là course par course.

L’un des premiers à reconnaître le potentiel du sponsoring, il devient le gestionnaire exclusif des droits de la F1, prenant la tête de Formula One Management, négociant avec les circuits, les annonceurs et les chaînes de télévision.

La fortune d’Ecclestone a été ébranlée après avoir dû débourser un milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) pour divorcer de sa femme Slavica, la mère de deux de ses enfants, Tamara et Petra.

En 2012, il se remarie pour la troisième fois avec la Brésilienne Fabiana Flosi, de 46 ans sa cadette et qu’il a rencontrée lors du grand prix du pays sud-américain.

