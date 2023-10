L’ancien patron de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, soutient le parti travailliste alors que Rachel Reeves s’engage à « reconstruire » l’économie après la « mauvaise gestion » des conservateurs.

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre a apporté son soutien à Rachel Reeves pour devenir la prochaine chancelière britannique en soutenant le parti travailliste.

Mark Carney a déclaré que le chancelier fantôme du Labour est un « économiste sérieux » et comprend « la situation dans son ensemble » et « l’économie du travail ».

« Il est plus que temps que nous mettions son énergie et ses idées en action », a déclaré M. Carney – une intervention significative qui oppose le parti travailliste au parti des affaires dans un coup d’État pour Mme Reeves et Keir Starmer.

Ses commentaires sont intervenus après que Mme Reeves s’est adressée à une salle bondée lors de la conférence annuelle du Labour, avertissant la Grande-Bretagne de « ne plus jamais confier notre économie aux conservateurs ».

Dans une attaque cinglante, Mme Reeves a demandé aux personnes rassemblées : « Y a-t-il quelque chose en Grande-Bretagne qui fonctionne mieux que lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir il y a treize ans ?

Dans un mouvement qui a suscité des halètements dans la salle de conférence, son discours a été suivi d’un message vidéo de M. Carney.

Il a déclaré : « Rachel Reeves est une économiste sérieuse. Elle a commencé sa carrière à la Banque d’Angleterre, elle comprend donc la situation dans son ensemble. Mais surtout, elle comprend l’économie du travail, du lieu et de la famille. Et regardez, il est plus que temps que nous mettions son énergie et ses idées en action.

Un porte-parole de Mme Reeves a déclaré que cette approbation envoie « un signal très clair » selon lequel les travaillistes sont prêts à combattre les conservateurs sur le plan économique.

La chancelière fantôme Rachel Reeves prononce son discours à la conférence travailliste (PENNSYLVANIE)

M. Carney entretenait des relations de travail étroites avec George Osborne en tant que chancelier, son soutien constitue donc un coup d’État pour le parti travailliste.

Le Canadien de 58 ans a dirigé la Banque d’Angleterre de 2013 à 2020 et est désormais envoyé spécial de l’ONU pour l’action et le financement climatiques.

Dans un discours qui a reçu plusieurs ovations, Rachel Reeves :

Promis une lutte contre les déchets gouvernementaux pour économiser environ 4 milliards de livres sterling

Annonce annoncée que les travaillistes ouvriront une enquête sur les défaillances qui ont abouti à la suppression du HS2

Le Parti travailliste se battra pour « chaque vote » avant les prochaines élections générales

Les travaillistes protégeront l’indépendance de la Banque d’Angleterre, de l’Office for Budget Responsibility et de la fonction publique.

Mme Reeves a volé une ligne d’attaque utilisée par David Cameron avant les élections générales de 2015, disant aux électeurs qu’ils peuvent choisir entre « cinq années supplémentaires de chaos et d’incertitude des conservateurs » ou « un parti travailliste modifié offrant la stabilité ».

M. Cameron a fait valoir, avant les élections générales qu’il a remportées, que la Grande-Bretagne devait choisir entre « la stabilité et un gouvernement fort avec moi, ou le chaos avec Ed Miliband ».

Et après des années d’attaques contre des institutions telles que la fonction publique et l’OBR, qui ont été qualifiées de « blob » par les hauts conservateurs, les travaillistes ont juré de protéger leur indépendance.

Les travaillistes exigeront que toutes les décisions importantes en matière d’impôts et de dépenses soient soumises à des prévisions indépendantes afin d’éviter « une répétition de la dévastation que Liz Truss et le parti conservateur ont infligée aux finances familiales ».

Mme Reeves a annoncé que le parti travailliste lancerait une enquête d’experts indépendants sur les leçons tirées de l’échec du gouvernement à construire le HS2, qui serait dirigée par la secrétaire fantôme aux transports, Louise Haigh.

Attaquant les conservateurs pour avoir laissé les coûts gonfler, elle a déclaré : « Si j’étais au Trésor, j’aurais été au téléphone sans arrêt avec le directeur général de HS2, exigeant des réponses et des solutions. »

Elle a également annoncé une réduction de 4 milliards de livres sterling du gaspillage gouvernemental, avec pour objectif de réduire les dépenses de moitié – soit 1,4 milliard de livres sterling – au cours de la prochaine législature. Les travaillistes nommeront un « commissaire à la corruption Covid » dans l’espoir de récupérer jusqu’à 2,6 milliards de livres sterling perdus à cause de la fraude.

L’approbation de M. Carney est intervenue après que la supremo de la grande rue, Mary Portas, ait présenté Mme Reeves sur scène, affirmant qu’elle allait être « la première femme chancelière de Grande-Bretagne ».

Dans un autre élan important pour le parti, Mme Portas a déclaré : « Cela signifiera que la politique commencera réellement à travailler avec les entreprises. Elle sera la chancelière la plus qualifiée que la Grande-Bretagne ait jamais eue. Elle est économiste, elle connaît les chiffres, elle a travaillé à la Banque d’Angleterre et a fait carrière dans la finance.

En réponse au discours, le chancelier conservateur Jeremy Hunt a attaqué le projet du Labour d’emprunter 28 milliards de livres sterling par an d’ici la fin de son premier mandat gouvernemental pour investir dans l’énergie verte.

Ce plan est « un conte de fées pour l’économie britannique, sans fin heureuse – juste une inflation plus élevée, des prêts hypothécaires plus élevés, une dette plus élevée et une croissance plus faible », a-t-il déclaré.

M. Hunt a déclaré : « Emprunter davantage ne résout pas les problèmes, cela les crée – la pire forme de vision à court terme alors que nous devrions plutôt prendre des décisions à long terme qui permettront réellement de lutter contre l’inflation et de libérer la croissance. »