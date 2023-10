L’ancien patron de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, qui dénigre le Brexit, soutient les travaillistes sur l’économie

Un ancien patron de la Banque d’Angleterre, qui s’oppose au BREXIT, s’est prononcé en faveur des plans économiques du parti travailliste.

Mark Carney a déclaré la chancelière fantôme Rachel Reeves une « économiste sérieuse » dans un message vidéo surprise après son discours de conférence.

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a critiqué le Brexit. Crédit : Getty

M. Carney délivre un message vidéo surprise après le discours de Mme Reeves Crédit : Reuters

L’ex-gouverneur a déclaré : « Elle a commencé sa carrière à la Banque d’Angleterre, elle comprend donc la situation dans son ensemble.

« Mais surtout, elle comprend l’économie du travail, du lieu et de la famille. Et regardez, il est plus que temps que nous mettions son énergie et ses idées en action.

Depuis qu’il a quitté Threadneedle Street en 2020, M. Carney s’est montré très critique à l’égard du Brexit, lui reprochant la hausse de l’inflation.

Le porte-parole de Mme Reeves n’a pas tardé à souligner qu’il n’avait aucun rôle consultatif formel au sein du parti travailliste et que ses opinions personnelles sur le Brexit étaient bien connues.

Le porte-parole a rejeté les craintes selon lesquelles le soutien de M. Carney risquait de « politiser » la Banque d’Angleterre, affirmant que le chancelier fantôme était « fier » de bénéficier de son soutien.

M. Carney est le dernier ancien fonctionnaire à soutenir directement ou indirectement le Parti travailliste, avec la fonctionnaire de carrière Sue Gray rejointe de manière mémorable en tant que principale assistante de Sir Keir Starmer.

L’ancien secrétaire aux Affaires, Jacob Rees-Mogg, a déclaré : « Ce n’est pas une surprise, Carney était un gouverneur très partisan de la Banque d’Angleterre qui a présidé une période de politique monétaire infructueuse qui a conduit à une inflation élevée.

« Le fait qu’il soit un partisan socialiste correspond à sa propagande europhile et verte. »

Son collègue député conservateur Jonathan Gullis a ajouté : « Le soutien de Mark Carney est un baiser mortel.

« Mark Carney a également dénigré le Royaume-Uni en déplorant et en alarmant le Brexit, pour finalement devoir admettre qu’il avait tort et qu’il a expérimenté de manière imprudente l’impression de monnaie et des taux d’intérêt réels négatifs. Il est l’exemple parfait de l’échec du consensus. »

Le discours de Mme Reeves promettait de « reconstruire la Grande-Bretagne » en restant concentré sur la croissance économique.

Elle a confirmé son intention de taxer les écoles privées à hauteur de 20 pour cent de TVA dans son premier budget si elle était élue.

Et l’aspirant chancelier travailliste a également dévoilé des plans visant à lutter contre le gaspillage, comme l’utilisation par les ministres de jets privés – bien qu’il ne sache pas combien cela permettrait d’économiser.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu’une omission flagrante était l’inflation, que Mme Reeves n’a pas réussi à vérifier.

Il a déclaré : « Oups… alors que le plus gros problème pour l’économie est l’inflation, le chancelier fantôme ne le mentionne pas ?

« Parce qu’ajouter 28 milliards de livres sterling par an aux emprunts les fera augmenter, ce qui signifie des prêts hypothécaires plus élevés, des intérêts de dette plus élevés et une croissance plus faible. »