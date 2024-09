L’ancien patron de Harrods a été témoin d’un comportement « odieux » de la part de Fayed

Le défunt propriétaire de Harrods a été accusé d’agression sexuelle et de viol par plus de 20 femmes, qui ont parlé à la BBC pour un documentaire diffusé la semaine dernière.

Dans une déclaration écrite, il a déclaré à la BBC : « J’ai en effet été PDG de Harrods pendant 10 mois courts et très désagréables en 2008 sous Fayed [sic] » . «

« Bien que le comportement de Fayed ait souvent été odieux à bien des égards et que les relations professionnelles avec lui aient été en grande partie dysfonctionnelles, je n’étais au courant d’aucun abus sexuel de sa part. Si je l’avais été, j’aurais pris des mesures », a-t-il déclaré.

Le comportement « odieux » de Fayed incluait le sens de l’humour inapproprié et le manque de conduite professionnelle, a-t-il déclaré.

Dix mois représentent un mandat très court pour un directeur général, et le taux de rotation des directeurs généraux et autres administrateurs était élevé chez Harrods sous la direction de Fayed.

M. McArthur a ajouté : « Je n’étais pas non plus au courant d’une enquête de la police métropolitaine sur la conduite de Fayed en 2008. J’imagine que Fayed aurait essayé de garder tout cela sous son contrôle dans l’enceinte sécurisée du bureau du président. »

L’accusation initiale de 2008 et l’enquête qui a suivi ont fait l’objet de plusieurs articles de presse. Interrogé à ce sujet, M. McArthur a déclaré : « Je ne m’en souviens pas du tout. »

Un dossier a été transmis au Crown Prosecution Service, qui a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves. preuve pour obtenir une condamnation.

M. McArthur a ajouté : « Je suis absolument horrifié par les détails des allégations courageusement révélées par la BBC. Je suis de tout cœur avec les victimes de Fayed et j’espère sincèrement qu’elles obtiendront la justice et la conclusion qu’elles recherchent. »

Après avoir quitté Harrods, M. McArthur a été directeur général du fabricant de sacs à main Anya Hindmarch pendant quatre ans, puis a occupé plusieurs postes, dont celui de président de Lulu Guinness, selon son profil LinkedIn. Il indique désormais sa profession comme « investisseur/directeur/conseiller ».

La BBC a contacté un certain nombre d’anciens directeurs de Harrods à l’époque où Al-Fayed était propriétaire du magasin.

Hier, le directeur général du grand magasin Selfridges, André Maederqui a été directeur chez Harrods pendant six ans entre 1996 et 2002, a déclaré à la BBC qu’il avait été « horrifié » d’apprendre les viols et agressions sexuelles présumés détaillés dans le documentaire, mais a déclaré qu’il n’avait « jamais rien vu ni entendu » à propos de ce comportement « odieux ».

Richard Simonin, directeur général de l’entreprise de 2003 à 2005, a refusé de commenter lorsque contacté par le réseau social LinkedIn.

Harrods a été acheté par l’État du Golfe du Qatar en 2010. Le nouveau propriétaire a admis que les victimes avaient été déçues et a déclaré qu’il réglerait les réclamations juridiques.

Hier, il est apparu que Harrods est enquête pour savoir si le personnel actuel étaient impliqués dans l’une des allégations contre Fayed, décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans.