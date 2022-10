L’ancien patron de Google Ads lève 40 millions de dollars pour le démarrage de la recherche “Web3”

Sridhar Ramaswamy, vice-président senior de la publicité et du commerce chez Google Krisztian Bocsi | Bloomberg | Getty Images

Un ancien de haut niveau Google exécutif veut faciliter la recherche dans la blockchain avec sa nouvelle startup. Sridhar Ramaswamy, qui a dirigé l’activité publicitaire du géant de l’Internet de 2013 à 2018, a lancé une nouvelle société appelée nxyz. L’entreprise est officiellement lancée mercredi après avoir attiré les investissements de plusieurs grands investisseurs, a-t-il déclaré à CNBC en exclusivité. Armé d’un rolodex de connexions éminentes de la Silicon Valley, Ramaswamy a obtenu un financement de 40 millions de dollars en mai pour établir nxyz en tant qu’entité distincte de Neeva, un moteur de recherche axé sur la confidentialité qu’il possède également. Le cycle a été mené par Paradigm, un négociant prolifique en crypto et “Web3”, tandis que Coinbase, Sequoia et Greylock – où Ramaswamy est un partenaire — également investi. Ramaswamy restera PDG de Neeva tout en dirigeant également nxyz. Nxyz a été conçu plus tôt cette année par une équipe d’ingénieurs de Neeva, un moteur de recherche qui n’inclut aucune publicité et bloque les outils de suivi en ligne. Ramaswamy a créé Neeva en 2019 après avoir quitté son poste de vice-président senior de l’activité publicitaire de 150 milliards de dollars de Google un an plus tôt, ce qui, selon lui, était une désillusion avec sa concentration incessante sur le maintien de la croissance aux dépens des utilisateurs. Dans un Article de blog de mars sur le site Web de Neeva, nxyz est décrit comme “une expérience apportant la même philosophie de recherche d’utilisateur d’abord sur le web3”. Web3 fait vaguement référence à l’idée d’une version plus décentralisée d’Internet alimentée par des crypto-monnaies, des jetons non fongibles et d’autres technologies. Il encourage à placer la propriété des données entre les mains des utilisateurs au lieu des plates-formes Big Tech, qui utilisent les informations personnelles des personnes pour les cibler avec des publicités. “Pour moi, la grande avancée avec une blockchain est qu’elle introduit cette idée de calcul décentralisé, où vous téléchargez un morceau de code sur une blockchain et le code y est exécuté”, a déclaré Ramaswamy dans une interview à CNBC. “Personne n’est responsable. C’est un stockage décentralisé qui appartient à un collectif. De plus, ils ont également une utilité sous la forme d’une monnaie symbolique native qui a été conçue pour inciter le système.”

Nxyz parcourt les chaînes de blocs et les applications associées pour obtenir des données recherchées sur des éléments tels que le montant que quelqu’un détient dans son portefeuille crypto ou les NFT qu’il achète. Il transmet ensuite ces données aux développeurs en temps réel à l’aide d’outils appelés API. La plate-forme prend actuellement en charge les réseaux Ethereum, Polygon et Binance, et Ramaswamy dit qu’elle cherche à en inclure davantage au fil du temps. Contrairement à Neeva et Google — le mastodonte “Web2” que Neeva veut perturber — le logiciel de recherche Web3 de nxyz n’est pas destiné aux consommateurs. Au contraire, il veut offrir des données de blockchain propres aux grandes entreprises de cryptographie, un peu comme la façon dont Bloomberg vend aux institutions de Wall Street l’accès aux données financières et aux nouvelles avec son activité de terminaux. Ramaswamy a nommé la société de garde de crypto BitGo comme l’un des premiers clients avec lesquels elle s’est associée. L’analyse des données de la blockchain est un processus compliqué, a-t-il expliqué. Les contrats intelligents – des programmes qui alimentent les applications cryptographiques – peuvent se voir attribuer des tâches désignées. Mais une fois qu’ils sont dans la nature, il peut être difficile de savoir quelles fonctions ils remplissent dans la pratique. À titre d’exemple, des bogues dans des contrats intelligents clés connus sous le nom de ponts blockchain ont ouvert l’industrie à des méga hacks, avec des ponts de Binance et du fabricant d’Axie Infinity Sky Mavis souffrant de violations à neuf chiffres. Une meilleure compréhension des performances de ces outils pourrait améliorer la sécurité. “C’est une chose de rédiger des contrats intelligents qui peuvent faire des choses. Mais vous devez avoir une trace de ce qu’ils ont fait ? Et comment puis-je faire ressortir cela?”, A déclaré Ramaswamy. “C’est tout de, ‘Que contient votre portefeuille?’ à, ‘Si vous avez échangé un jeton USDC avec Ethereum, quel a été l’échange et quand cela s’est-il produit ?'” Le lancement de Nxyz intervient alors que les investisseurs en crypto sont sous le choc d’un profond recul des prix des jetons, avec bitcoins , la plus grande monnaie numérique au monde, en baisse de 70 % par rapport à son niveau record. Parmi les principaux facteurs à l’origine du soi-disant “hiver crypto” actuel figurent les taux d’intérêt plus élevés de la Réserve fédérale et une crise de liquidité à l’échelle de l’industrie. Cela a conduit à un environnement plus difficile pour les startups axées sur la crypto et la blockchain qui cherchent à attirer des capitaux, les données de Pitchbook montrant que les investissements en capital-risque dans ces entreprises ont chuté de 37 % à 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 7,6 milliards de dollars le trimestre précédent. Parmi celles qui ont réussi à lever, plusieurs voient leurs valorisations stagner ou chuter. Nxyz a refusé de divulguer sa valorisation. Ramaswamy a déclaré que l’entreprise avait eu la chance de lever des fonds quand elle l’a fait. Les pourparlers avec les investisseurs ont commencé à la mi-avril et se sont terminés à la mi-mai, à peu près au même moment, le soi-disant stablecoin terraUSD et son jeton sœur luna ont commencé à s’effondrer. Interrogé sur l’amertume du sentiment des investisseurs envers la cryptographie, l’entrepreneur a déclaré que son entreprise était “bien financée pour passer l’hiver de la cryptographie”, ajoutant qu’elle n’avait besoin que d’environ 20 employés. “Je pense que ce sera une trajectoire très différente” pour le Web3 et les sociétés de cryptographie qui ont rencontré des problèmes financiers, a-t-il déclaré. “Nous voulons être très attentifs au climat actuel, construire avec soin et nous assurer que nous générons également des revenus dès le début.” L’équipe de Nxyz est actuellement répartie entre Mountain View, Austin et New York.