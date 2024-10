L’ancien patron de Fujitsu admet avoir participé à des réunions au bureau de poste au cours desquelles Horizon a discuté

Les avocats de M. Keegan ont déclaré qu’il regrettait que les sous-maîtres de poste aient été poursuivis injustement et ont nié y avoir joué un quelconque rôle.

Entre 1999 et 2015, plus de 900 sous-maîtres de poste ont été poursuivis à tort après que le logiciel Horizon défectueux ait fait croire qu’il manquait de l’argent sur les comptes des succursales de la Poste.

Des rapports médiatiques précédents avaient indiqué que Michael Keegan, le mari de l’ancienne ministre conservatrice Gillian Keegan, n’avait rencontré Mme Vennells qu’une seule fois et qu’Horizon n’avait pas été discuté.

M. Keegan a confirmé à BBC News qu’il avait eu quatre réunions avec Mme Vennells au cours de ses 13 mois en tant que directeur général de Fujitsu UK, de mai 2014 à juin 2015.

Deux d’entre elles étaient des réunions en face à face et les deux autres étaient des appels téléphoniques.

Durant son mandat, des députés ont lancé une enquête sur le logiciel Horizon et Second Sight, une équipe de juricomptables, enquêtait sur le système.

Mme Vennells a été directrice générale de la Poste de 2012 à 2019.

En 2022, M. Keegan a porté plainte avec succès auprès du régulateur de la presse IPSO, au sujet d’un article du Sunday Times. Un résumé de la plainte dans la décision IPSO indiquait qu’il n’avait rencontré Mme Vennells qu’une seule fois.

Les avocats de M. Keegan ont déclaré qu’à l’époque, il ne se souvenait que d’une seule rencontre en face-à-face.

Le ministre des Postes, Gareth Thomas, a déclaré à BBC Breakfast qu’il était surpris d’entendre parler de ces réunions.

Il a dit : « Certainement [the Post Office IT inquiry’s] Les conclusions sur Fujitsu seront l’une des choses que je surveillerai particulièrement dans [the] rapport d’enquête. »