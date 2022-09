Thomas Tuchel a partagé un message avec les fans après avoir été démis de ses fonctions

Thomas Tuchel a révélé qu’il était “dévasté” après avoir été brutalement écarté quelques semaines seulement après le début de la saison par les nouveaux propriétaires de Chelsea, qui ont déjà installé l’ancien manager de Brighton, Graham Potter, comme entraîneur-chef du club.

Tuchel, 49 ans, a été éliminé par les Bleus la semaine dernière après une terrible défaite en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb, bien que la décision aurait été prise avant ce match.

Des rapports ont depuis fait état de mécontentement parmi les joueurs et de rumeurs de discorde croissante entre Tuchel et la propriété de Chelsea malgré un été au cours duquel ils ont fait des folies pour un record de 278 millions de livres sterling (325 millions de dollars) sur de nouveaux talents.

Tuchel a reçu ses ordres de marche avec l’équipe se classant sixième du classement de la Premier League après deux défaites lors de leurs six premiers matches, ainsi que la défaite européenne choc en Croatie.

En publiant un message sur ses réseaux sociaux, Tuchel a dévoilé sa déception face au départ d’un club qu’il a guidé vers le titre de la Ligue des champions en 2021 avant de remporter les couronnes de la Super Coupe de l’UEFA et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

“Je suis dévasté que mon temps à Chelsea soit terminé. C’est un club où je me sentais chez moi, tant professionnellement que personnellement. a écrit Tuchel, qui a succédé aux Bleus à la légende du club Frank Lampard en janvier 2021.

“Merci beaucoup à tout le staff, aux joueurs et aux supporters de m’avoir fait sentir le bienvenu dès le début.

“La fierté et la joie que j’ai ressenties en aidant l’équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront gravées dans ma mémoire pour toujours.

“Je suis honoré d’avoir fait partie de l’histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur”, Tuchel a ajouté.

Maintenant dirigé par le financier américain Todd Boehly et ses partenaires du consortium Clearlake Capital après avoir acquis le club du milliardaire russe Roman Abramovich en mai, Chelsea a agi rapidement pour remplacer Tuchel en remettant au très apprécié Potter un contrat de cinq ans.

Les West Londoniens auraient versé une indemnité record de 22 millions de livres sterling (26 millions de dollars) à Brighton pour l’Anglais de 47 ans, qui devrait empocher jusqu’à 60 millions de livres sterling (70 millions de dollars) sur la durée de son contrat, selon Rapports des médias britanniques.

Tuchel, quant à lui, souhaiterait revenir au football dès que possible et part à la recherche de son prochain club après des séjours précédents au Paris Saint-Germain et au géant allemand Borussia Dortmund.

