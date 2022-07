L’ancien patron de Chelsea explique pourquoi Christian Pulisic est spécial

L’ancienne star de Chelsea, Frank Lampard, a discuté de Christian Pulisic.

Christian Pulisic s’est associé à Chelsea à l’été 2019, après avoir passé la seconde moitié de la campagne précédente en prêt avec le Borussia Dortmund.

Depuis qu’il a rejoint Chelsea, l’Américain a montré des patchs de qualité, mais n’a jamais vraiment eu de parcours régulier dans le onze de départ des Blues.

Pulisic a bénéficié d’un patch violet fin 2019. En 2020/21, cependant, l’attaquant n’a jamais vraiment réussi à organiser une course décente et n’a participé qu’à 27 matchs de championnat, en partie à cause de problèmes de blessures. Au cours de ces apparitions, l’Américain a marqué quatre buts et deux passes décisives.

En 2021/22, pendant ce temps, Pulisic a marqué huit buts et aidé cinq en 38. Des chiffres pas vraiment accrocheurs.

Et avec Raheem Sterling ayant récemment déménagé à Chelsea, il semble que le temps de jeu de Pulisic sera encore plus limité s’il reste à Stamford Bridge cet été.

Un homme qui garderait apparemment l’Américain, cependant, est l’ancien patron des Blues, Frank Lampard.

Parlant de Pulisic récemment, Lampard a expliqué pourquoi il est très spécial et a également déclaré qu’il avait besoin de jouer à des jeux :

“Je pense que Christian peut toujours être un grand joueur pour Chelsea, bien sûr, un très grand joueur, mais c’est absolument une question pour le club et lui”, a déclaré Lampard.

« Christian a besoin de jouer à des jeux. Je sais comment il est, il veut jouer tout le temps. Il a eu quelques blessures, je pense que cela l’a parfois freiné à différents moments de sa carrière. J’espère donc que nous aurons la bonne solution. J’ai beaucoup de respect pour Chelsea. C’est un club énorme dans ma vie et ma carrière. J’espère donc que nous trouverons la meilleure solution pour les deux.

Lampard a ajouté: “J’ai beaucoup de temps pour Christian”, a déclaré Lampard. “Je pense que j’ai bien travaillé avec lui et j’ai juste essayé de le développer et j’ai eu une très bonne relation avec lui. Il a un talent incroyable. C’est un super garçon. Je l’ai trouvé très agréable à travailler avec lui ainsi qu’un talent.

“Il est vraiment rapide et [has a quick] changer de direction et c’est équilibré. C’est encore un jeune joueur. On dirait qu’il existe depuis longtemps parce qu’il a percé si jeune. Il y a donc encore beaucoup à apprendre de Christian, mais ces bases de la vitesse et de l’équilibre ne sont pas [something] les joueurs de tous les jours ont. Il est spécial comme ça.

