Le Portugais a rejoint les géants de la Serie A en mai après avoir été limogé par les Spurs de la Premier League anglaise et a finalement atterri dans la capitale italienne pour la saison prochaine avant le week-end.

S’exprimant longuement en public avec ses nouveaux employeurs pour la première fois, l’entraîneur notoirement provocateur a abordé un certain nombre de sujets brûlants avec des commentaires qui peuvent ébouriffer quelques plumes.

« Depuis le premier jour, » Mourinho a répondu, lorsqu’on lui a demandé s’il avait été ravi de prendre les rênes de la Roma.

« Et je le pense vraiment – depuis le premier jour. Depuis le premier jour, j’ai rencontré les propriétaires et [general manager] Tiago [Pinto], j’ai eu tout de suite ce sentiment très positif. Et cela signifie beaucoup pour moi.

« Donc, cet enthousiasme est basé, bien sûr, sur les conversations que nous avons eues, les idées que nous avons échangées, mais aussi sur quelque chose que j’apprécie beaucoup : ce sont les sentiments humains. L’empathie. Depuis le premier jour, j’attends avec impatience le vrai premier jour – qui est le premier jour où j’arrive à Rome. »

Comme il l’a fait à Manchester United, Mourinho travaillera avec des milliardaires américains à Rome sous la forme des propriétaires de club Ryan et Dan Friedkin, du groupe Friedkin.

Poussé à préciser s’il avait été « sentiments humains » qui l’a persuadé d’accepter l’offre de Roma, Mourinho a déclaré qu’il était « également des idées, des informations et des questions et réponses des deux côtés » qui étaient influents.

« J’ai quitté notre [initial] conversation avec le sentiment que ce n’est pas le projet de Friedkins, ce n’est pas un projet de Jose Mourinho, ce n’est pas un projet de Tiago Pinto, c’est un projet de l’AS Roma. C’était mon sentiment. Et c’est quelque chose qui m’a vraiment impressionné.

« Comme vous le savez, au cours de ma carrière, j’ai eu différentes expériences et j’ai travaillé avec des clubs dans des situations similaires, avec disons une propriété » étrangère « , et j’ai été impressionné par le fait que M. Friedkin et son fils [Ryan] parlaient toujours des supporters roms », a-t-il ajouté, dans ce qui pourrait être considéré comme un clin d’œil subtil à d’autres anciens propriétaires de ses anciens clubs, tels que les Glazers à Manchester United et Roman Abramovich à Chelsea.

« Ils ne parlaient pas d’eux-mêmes, ils ne parlaient pas de leur projet, ils parlaient des fans.

« À tant d’occasions, vous avez l’impression que les propriétaires parlent des clubs comme de » leurs clubs » – ce qui, en réalité, d’un certain point de vue est vrai – mais je les ai trouvés en train de parler du club pour les Romanisti, et c’est pour eux que nous voulons le faire.

« Et c’était très, très important pour moi parce que, bien sûr, je connais la réalité.

Après que sa voiture ait été assaillie à son arrivée dans un accueil de héros, Mourinho a déclaré : « Je connais les fans, je connais la passion, et, depuis le premier jour, j’ai senti que le projet est… si vous le ressentez comme un projet de ‘Je vais arriver demain et gagner après-demain’ alors ce n’est pas un projet.

« Mais c’est un projet où les propriétaires veulent laisser un héritage; ils veulent faire quelque chose d’important pour le club d’une manière très durable. Créer la base du succès.

« J’espère que le succès arrivera avec moi, car le contrat est un contrat de trois ans – ou le premier contrat l’est, et peut-être qu’il y en aura un deuxième un jour. J’espère donc que les résultats de notre travail viendront pendant mon temps. Je veux vraiment que cela se produise. Mais allons-y étape par étape.

« Je suis très heureux d’appartenir à ce projet qui, je le répète, n’est le projet de personne, mais est le projet de l’AS Roma. »

« Je veux construire une équipe qui partage ces principes – une équipe dont les fans peuvent être fiers. » 🐺 𝐉𝐨𝐬𝐞 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨 🐺📺 Interview complète ➡️ https://t.co/qq2VKY92aApic.twitter.com/INOCd8IIOO – AS Roma anglais (@ASRomaEN) 2 juillet 2021

Après avoir pris de l’importance à Porto, le prochain gros poste de Mourinho après Chelsea était chez le rival de Roma, l’Inter Milan, où il a remporté un tout premier triplé italien, dont la Ligue des champions.

Malgré ses difficultés de ces dernières années – y compris de courts séjours voués à l’échec à United et Tottenham – suggérant le contraire, Mourinho a hardiment affirmé qu’il était un « beaucoup mieux » manager que cette période riche en succès au tournant des années 2010.

« Je suis sérieux, » Mourinho a souligné. « Je vais beaucoup mieux maintenant, car je pense que c’est un travail où l’expérience compte beaucoup.

La dernière fois que Jose Mourinho a géré en Serie A, il a signé le triplé pour l’Inter en 2009-10 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2CPFIbLnh – Football B/R (@brfootball) 4 mai 2021

« Expérience – on dirait que tout devient du déjà vu parce que vous traversez tant d’expériences.

« Depuis que j’ai quitté l’Italie, je suis allé au Real Madrid, ce qui a été une expérience incroyable, et j’ai réalisé mon rêve de gagner en Italie, en Angleterre et en Espagne. Puis de retour en Angleterre, qui est ma base familiale, et où je voulais retourner.

« Vous savez, j’ai même eu l’expérience extrême d’amener une équipe à une finale et de ne pas jouer la finale – ce qui est quelque chose que je pensais ne jamais arriver dans ma carrière. Et c’est arrivé, » a-t-il souligné, d’avoir été licencié par les Spurs avant de perdre la finale de la Coupe de la Ligue la saison dernière contre Manchester City.

« Donc, avec tant d’expériences et d’apprentissage dans les bons et les mauvais moments, je suis beaucoup plus préparé maintenant que je ne l’étais. C’est le genre de travail où vous ne pouvez que vous améliorer jusqu’au jour où vous perdez votre motivation.

« C’est la seule chose qui peut faire qu’un entraîneur de football décide d’arrêter, ou d’arrêter d’apprendre. Ce n’est pas mon cas : très loin de là, j’apprends encore tous les jours – donc je pense que je vais beaucoup mieux.

Liste des managers pour remporter le triplé #UCL, championnat national et coupe nationale : Hansi Flick (Bayern, 2020)Luis Enrique (Barcelone, 2015)Jupp Heynckes (Bayern, 2013)Jose Mourinho (Inter, 2010)Pep Guardiola (Barcelone, 2009)Sir Alex Ferguson (Man Utd, 1999) ) pic.twitter.com/bIhpiEdDu4 – WhoScored.com (@WhoScored) 23 août 2020

« C’est une chose de venir dans un pays pour la première fois et tu arrives au niveau zéro et tu as tout à apprendre. Dans mon cas, ce n’est pas le cas.

« Je connais l’Italie en tant que pays, je connais l’Italie en tant que culture du football, je connais quelque chose à propos de Roma parce que pendant mon séjour en Italie, Roma était le vrai rival. C’était l’équipe proche de nous qui se battait pour les titres.

« Je pense donc que je suis dans une meilleure position maintenant que lorsque j’ai atterri en Italie pour la première fois en 2008 » il a insisté.

Prêt à s’engager dans sa nouvelle mission, Mourinho a maintenant le grand défi de renverser les champions en titre Inter de leur perchoir – bien que son rival amer Antonio Conte ne sera pas dans l’abri opposé après son départ peu de temps après que le titre a été obtenu à la suite d’un ligne sur la politique de transfert.

La Roma a terminé à une modeste septième place en Serie A la saison dernière, derrière l’Inter par 29 points.