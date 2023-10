L’ancien patron de BP affirme que la sortie surprise de Looney est « sortie de nulle part »

« C’est un choc pour l’organisation. Cela est sorti de nulle part, et je pense que l’entreprise possède de grands atouts, des gens formidables », a déclaré Dudley à CNBC lors de la conférence sur le pétrole et le gaz du Congrès international progressif de l’énergie d’Abou Dhabi, mardi.

Citant des sources anonymes proches du dossier, le Financial Times a rapporté que Looney avait promu des femmes avec lesquelles il avait eu des relations passées non révélées, ajoutant que ses relations amoureuses pertinentes avec des collègues de BP avaient eu lieu avant sa promotion au poste de PDG. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Dudley, qui a travaillé chez BP pendant 40 ans et a dirigé l’entreprise en tant que PDG pendant près d’une décennie, a déclaré que le major britannique de l’énergie trouverait bientôt un remplaçant approprié et que le départ de Looney n’aurait probablement pas d’impact sur la stratégie de l’entreprise. Looney a succédé à Dudley, qui a démissionné de son poste de PDG de BP en 2020.

Lorsqu’on lui a demandé s’il existait une accusation valable selon laquelle il aurait pu en savoir plus sur la situation, étant donné le temps qu’il a passé à encadrer Looney, Dudley a répondu : « Je n’en savais rien, pas plus que le PDG adjoint, les autres et le conseil d’administration. J’aurais dû le faire. » Je ne sais pas. J’étais peut-être un peu naïf, mais je n’en avais aucune idée. Aucune idée du tout. »

« Il ne s’agit pas d’une seule personne, et il ne faudra pas longtemps avant qu’il y ait des remplacements, et l’entreprise s’en sortira bien, car c’est une entreprise très solide avec un large spectre de portefeuille », a-t-il ajouté.

Auchincloss a déclaré que la société restait « fermement engagée » en faveur du perspectives il a été exposé plus tôt dans l’année, soulignant que « la stratégie n’est pas l’incarnation d’un seul individu, elle est l’incarnation d’une équipe de direction et d’un conseil d’administration ».

Le départ surprise de Looney a soulevé des questions sur les perspectives de BP, même si les dirigeants actuels et anciens ont insisté sur le fait que la stratégie à moyen et long terme de la société reste la même.

Dudley – qui préside désormais l’Oil and Gas Climate Initiative, une organisation soutenue par BP, Saudi Aramco, Exxon Mobil et d’autres grandes sociétés pétrolières – a fait écho au point de vue d’Auchincloss. Il a ajouté que la stratégie de BP resterait probablement « comme d’habitude ».

« C’était une stratégie très agressive et je pense que le monde a changé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Le besoin de sécurité d’approvisionnement a changé l’opinion de tout le monde à ce sujet », a déclaré Dudley lorsqu’on lui a demandé si Looney était sur la bonne voie, notamment en ce qui concerne la décarbonation.

« Avant, il s’agissait d’une énergie propre et abordable, ce qui impliquait de réduire les émissions de carbone autant que possible. Après l’invasion, regardez les flux énergétiques de l’Europe, l’absence de gazoducs et les pénuries dans le monde », a-t-il ajouté. « Vous ne pouvez pas diriger une grande entreprise énergétique et ignorer les faits du monde, alors il a reculé dans une certaine mesure sur ce point et pour moi, cela avait beaucoup de sens. »

Les actions de BP, cotée à Londres, sont en hausse de 9,5 % depuis le début de l’année.

— Jesse Pound de CNBC contribue à ce rapport.