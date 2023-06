L’ancien patron d’Audi évite la prison et une amende de 22 millions de rands après des aveux « dieselgate »

Rupert Stadler, ancien PDG d’Audi, est assis à sa place dans la salle d’audience du tribunal régional de Munich. Photo : Sven Hoppe/photo alliance via Getty Images

L’ex-PDG d’Audi, Rupert Stadler, a été condamné mardi à une peine avec sursis et à une amende à l’issue de son procès « dieselgate » en Allemagne, faisant de lui le premier haut dirigeant à être condamné pour le scandale de tricherie sur les émissions qui a secoué l’industrie automobile en 2015. .

Conformément à un accord de plaidoyer convenu le mois dernier, Stadler a évité une peine de prison en échange d’avoir admis avoir fraudé par négligence.

Le tribunal de district de Munich a plutôt condamné Stadler à une peine d’un an et neuf mois avec sursis et l’a condamné à payer une amende de 1,1 million d’euros (22 millions de rands).

L’homme de 60 ans a admis en mai qu’il autorisait des véhicules potentiellement équipés de logiciels de manipulation à rester en vente même après avoir appris l’arnaque.

Le géant automobile allemand Volkswagen, dont les filiales comprennent Porsche, Audi, Skoda et Seat, a plongé dans la crise après avoir admis en septembre 2015 qu’il avait installé un logiciel pour truquer les niveaux d’émissions dans 11 millions de véhicules diesel dans le monde.

Les soi-disant dispositifs de défaite ont rendu les véhicules moins polluants lors des tests en laboratoire qu’ils ne l’étaient sur la route.

Tout au long de son procès, qui a débuté en 2020, Stadler avait nié tout acte répréhensible.

Mais le mois dernier, lors de son procès dans la ville du sud de l’Allemagne, son avocat a déclaré que Stadler avait « négligé » d’informer ses partenaires commerciaux que des voitures équipées de dispositifs dits d’invalidation étaient toujours sur le marché.

Volkswagen avait toujours insisté sur le fait que la supercherie du diesel était l’œuvre d’une poignée d’employés de niveau inférieur agissant à l’insu de leurs supérieurs.

Stadler lui-même n’a pas été accusé d’être à l’origine de l’escroquerie.

Scandale massif

Mais les procureurs allemands affirment que Stadler, même après avoir appris l’arnaque, a autorisé la vente de milliers de véhicules supplémentaires équipés de dispositifs d’invalidation jusqu’au début de 2018.

Stadler était le directeur général d’Audi depuis 11 ans lorsqu’il a été arrêté en 2018. Il était également membre du conseil d’administration du groupe Volkswagen.

Il a passé quatre mois en détention provisoire car l’accusation craignait qu’il ne tente d’influencer les témoins.

Son coaccusé Wolfgang Hatz, un ancien manager d’Audi et de Porsche, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 400 000 euros.

Hatz, qui était à un moment donné responsable du développement des moteurs chez Audi, a plaidé coupable en avril. Il a admis devant les juges qu’il avait aidé à organiser l’installation d’un logiciel antipollution.

Un autre coaccusé, un ingénieur d’Audi qui avait déjà avoué, a été condamné à 21 mois de prison avec sursis et à 50 000 euros d’amende.

L’ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, devait également être jugé pour fraude dans le cadre du scandale, mais son affaire a été reportée sine die en raison de sa mauvaise santé.

La saga du « dieselgate » a choqué l’Allemagne et est considérée comme le plus grand scandale industriel d’après-guerre du pays.

Il a déjà coûté environ 30 milliards d’euros à VW en amendes, frais de justice et indemnisations aux propriétaires de voitures, principalement aux États-Unis.

Les retombées ont également accéléré le développement de véhicules électriques respectueux de l’environnement, nécessitant d’énormes investissements dans un climat économique difficile.