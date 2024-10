L’ancien patron d’Abercrombie & Fitch sera traduit en justice pour trafic sexuel et prostitution

ISLIP CENTRALE, NY — L’ancien PDG d’Abercrombie & Fitch devrait être traduit en justice vendredi devant le tribunal fédéral accusations de trafic sexuel et de prostitution interétatique devant un tribunal de New York.

Les procureurs allèguent que pendant près de deux décennies, Michael Jeffries, son partenaire romantique et un troisième homme ont incité les hommes à participer à des soirées sexuelles en leur promettant de devenir mannequin pour le détaillant de vêtements, autrefois célèbre pour son esthétique preppy et son marketing entièrement américain. modèles masculins torse nu.

Dans les accusations annoncées plus tôt cette semaine, les procureurs affirment qu’une quinzaine d’accusateurs anonymes ont été incités par « la force, la fraude et la coercition » à participer à des soirées sexuelles alimentées par la drogue à New York, en Angleterre, en France, en Italie, au Maroc et à Saint-Barthélemy entre 2008 et 2015. Au cours des événements, les hommes ont parfois été invités à porter des costumes, à utiliser des jouets sexuels et à subir des injections péniennes douloureuses provoquant une érection, selon l’acte d’accusation.

Ces allégations font écho aux accusations d’inconduite sexuelle décrites dans les médias et faite dans une affaire civile contre Jeffries, qui a quitté Abercrombie en 2014.

L’avocat de Jeffries n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires avant sa comparution vendredi après-midi devant le tribunal fédéral de Long Island, où Jeffries devrait plaider sur les accusations.

L’avocat de James Jacobson, un employé de Jeffries qui doit également être traduit en justice, a refusé de commenter, se contentant de dire que son client plaiderait non coupable.

Jeffries a été libéré sous caution de 10 millions de dollars après avoir comparu mardi devant le tribunal fédéral de West Palm Beach, en Floride.

Son partenaire, Matthew Smith, qui a également comparu devant un tribunal de Floride, a été placé en détention après que les procureurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le double citoyen américano-britannique pourrait fuir le pays.

Jacobson, qui, selon les procureurs, avait recruté des hommes pour les soirées sexuelles, a été arrêté dans le Wisconsin et libéré sous caution de 500 000 $ lors de sa première comparution devant un tribunal fédéral de St. Paul, Minnesota.

Jeffries a pris la direction d’Abercrombie en 1992, présidant à l’évolution de l’entreprise depuis ses racines de magasin d’articles de chasse et de plein air fondé à Manhattan en 1892 jusqu’à devenir un incontournable de la culture des centres commerciaux pour adolescents au début des années 2000.

Abercrombie, dans un déclaration publiée sur Instagram après les arrestations, s’est dit « consterné et dégoûté » par ces allégations.

L’entreprise basée dans l’Ohio, qui possède également la marque de vêtements Hollister, a déclaré avoir « transformé » ses marques et sa culture au cours de la décennie qui a suivi le départ de Jeffries.

Abercrombie arrêté d’utiliser des photos « sexualisées » dans les supports marketing et a mis fin à la pratique consistant à qualifier les employés des magasins de « modèles ». L’année dernière, elle a engagé un cabinet d’avocats externe pour mener une enquête indépendante sur des allégations similaires contre Jeffries.

« Il n’est pas facile de s’exprimer et de se manifester, et nos pensées vont à ceux qui ont courageusement élevé la voix dans le cadre de l’enquête fédérale », a écrit la société dans son communiqué mercredi. « Nous avons une tolérance zéro à l’égard des abus, du harcèlement ou de la discrimination de quelque nature que ce soit, et nous nous engageons à coopérer pleinement avec les forces de l’ordre tout au long de la procédure judiciaire. »

___

Suivez Philippe Marcelo sur twitter.com/philmarcelo.