L’ancien partenaire de Wim Hof ​​l’accuse d’abus : l’ex de « The Iceman » affirme qu’il était un « personnage méchant, ivre et explosif » dans une interview explosive

La méthode Wim Hof ​​prétend être une forme de thérapie méditative et un moyen pratique de devenir en meilleure santé, plus heureux et plus fort.

Il se compose de trois éléments : la respiration profonde, l’exposition à l’eau froide et un état d’esprit concentré.

Il s’est précédemment entretenu avec Femail pour discuter des « énormes avantages » de la méthode qui commence par une reconnexion avec la nature.

« Nous sommes toujours dans cet état de chaleur faiblissante, recouverts de plusieurs couches de vêtements et sans jamais exercer le système cardiovasculaire. Donc, une douche froide par jour éloigne le médecin », a déclaré Wim.

Wim prétend que vous pouvez même traiter la dépression avec une thérapie par le froid, avec une immersion complète entraînant une augmentation de 540 pour cent de l’adrénaline et de 250 pour cent de la dopamine – deux méthodes connues pour aider à modérer les symptômes.

« Ce que vous constaterez, c’est que votre fréquence cardiaque diminue au cours de la journée, réduisant ainsi votre niveau de stress. Vous vous sentez plus énergique. L’amélioration du flux sanguin offre une meilleure nutrition à vos cellules. Vous constatez que vous ne tombez plus malade », a déclaré Wim.

La respiration « active l’accès surrénalien au cerveau, réduit l’inflammation, alcalinise le sang et régule le corps ».

Ensuite, le froid « vous rend fort de l’intérieur » car des millions de petits muscles, veines et capillaires deviennent plus forts.

« Les muscles se contractent, ce qui permet une meilleure circulation sanguine, un rythme cardiaque plus lent et plus d’énergie », a déclaré Wim.

L’état d’esprit et la concentration sont également des éléments importants qui contribuent à libérer les bienfaits pour la santé en abandonnant l’ego personnel et en attirant plutôt l’attention sur votre corps.

«Nous avons tous ce pouvoir. Quand vous entrez dans le froid, vous ne réfléchissez plus, vous faites juste », a déclaré Wim.