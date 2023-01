L’ancien pape Benoît XVI repose dans la basilique Saint-Pierre avant les funérailles

Rome

La mise en état de l’ancien pape Benoît XVI, décédé samedi à l’âge de 95 ans, a commencé lundi dans la basilique Saint-Pierre du Vatican avant ses funérailles plus tard cette semaine.

Benoît XVI, qui a été le premier pontife en près de 600 ans à démissionner de son poste, plutôt que d’exercer ses fonctions à vie, est décédé le 31 décembre dans un monastère de la Cité du Vatican, selon un communiqué du Vatican.

Il a été élu pape en avril 2005, après la mort de Jean-Paul II.

Le corps de l’ancien pape a été déplacé du monastère à la basilique Saint-Pierre lundi matin, où il a été disposé pour que les fidèles fassent leurs adieux, a indiqué le Vatican.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le président Sergio Mattarella étaient parmi ceux qui ont rendu hommage à Benoît XVI.

Les personnes en deuil faisant la queue sur la place Saint-Pierre ont déclaré à CNN qu’elles voulaient rendre hommage à l’ancien pape.

“Nous sommes juste ici pour prier, pour rendre grâce à Dieu pour la vie du pape Benoît”, a déclaré Paul, un étudiant écossais.

“Outre sa théologie, qui était très importante pour l’Église, je pense que tout le temps qu’il a passé à la retraite à prier pour l’Église a été un très grand témoignage pour nous tous.”

Les funérailles de Benoît XVI auront lieu jeudi à 9h30 heure locale (3h30 HE) sur la place Saint-Pierre au Vatican, selon le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Les funérailles seront dirigées par le pape François. Conformément aux souhaits de Benoît XVI, ses funérailles seront “simples”, a déclaré Bruni.

François a rendu hommage à son prédécesseur en dirigeant la prière de l’Angélus dimanche.

« En particulier, ce salut est au pape émérite Benoît XVI, qui est décédé hier matin. Nous le saluons en tant que fidèle serviteur de l’Évangile », a-t-il déclaré.

Benoît était connu pour être plus conservateur que son successeur, le pape François, qui a pris des mesures pour assouplir la position du Vatican sur l’avortement et l’homosexualité, ainsi que pour faire plus pour faire face à la crise des abus sexuels qui a englouti l’église ces dernières années et assombri L’héritage de Benoît.

Il a stupéfié les fidèles catholiques et les experts religieux du monde entier en 2013 lorsqu’il a annoncé son intention de démissionner de son poste de pape, invoquant son “âge avancé”.

Dans son discours d’adieu, le pape sortant a promis de rester “caché” du monde, mais il a continué à s’exprimer sur les questions religieuses dans les années qui ont suivi sa retraite, contribuant aux tensions au sein de l’Église catholique.

Sa mort a suscité des hommages de la part de dirigeants politiques et religieux, dont le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Dalaï Lama.