L’ancien pape Benoît XVI, le premier à démissionner depuis des siècles, décède à l’âge de 95 ans | Nouvelles du monde

L’ancien pape Benoît XVI, qui est devenu le premier pontife à démissionner en quelque 600 ans, est décédé à l’âge de 95 ans.

Le pape François, qui l’a remplacé à la tête de l’Église catholique, avait demanda aux fidèles de prier pour lui à l’issue de son audience générale mercredi matin.

“Avec tristesse, je vous informe que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd’hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican”, a déclaré un porte-parole.

“De plus amples informations seront fournies dès que possible.”

La santé du pape émérite, comme Benoît a été appelé après sa démission, avait subi une “aggravation au cours des dernières heures” en raison de son âge, a déclaré le Vatican, et les médecins surveillaient constamment son état.

François était allé rendre visite à Benoît au monastère Mater Ecclesiae de la Cité du Vatican après l’audience.

Benoît avait vécu au Vatican, un État-nation séparé situé à l’intérieur des limites de la capitale italienne Rome, après avoir cessé d’être pape en 2013.

Il était devenu de plus en plus fragile ces dernières années après avoir consacré sa vie après la papauté à la prière et à la méditation.

Pendant des centaines d’années avant que Benoît ne devienne le Saint-Père, les papes avaient dirigé l’Église catholique jusqu’à leur mort.

Le 11 février 2013, l’annonce surprise de Benoît XVI de se tenir à l’écart a choqué le monde catholique et contraint l’Église à faire face à un événement qu’elle n’avait pas vu depuis des siècles.

Il a dit qu’il voulait démissionner car il n’avait plus la force physique et mentale pour diriger l’église.

“Le Rottweiler de Dieu”

Avant d’être élu pape en 2005, le cardinal Joseph Ratzinger était à la tête du chien de garde doctrinal du Vatican, appelé la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Il a occupé le rôle puissant pendant 24 ans, gagnant le surnom de “Rottweiler de Dieu” pour ses opinions théologiques strictement conservatrices.

S’exprimant avant l’annonce de sa mort, l’archevêque catholique de Westminster a déclaré que Benoît XVI resterait dans les mémoires comme “l’un des grands théologiens du XXe siècle”.

Le cardinal Vincent Nichols a déclaré à Times Radio qu’il avait rencontré Benoît à plusieurs reprises et qu’il “était toujours aussi courtois”.

“Quand il est arrivé dans ce pays en 2011, il était décrit comme” le Rottweiler de Dieu “, mais au moment où il est parti, je pense qu’il était considéré comme le grand oncle de tout le monde.

“Il y avait une vraie gentillesse en lui, et quand je l’ai vu il y a un peu plus d’un an, en septembre de l’année dernière, cela n’avait pas changé. Il était très, très faible, mais très brillant et très alerte et très avec ça.”