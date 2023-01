L’ancien pape Benoît XVI est en état au Vatican alors que des milliers de personnes prient à l’extérieur et font la queue pour lui rendre hommage

Des milliers de personnes en deuil sont descendues sur la place Saint-Pierre pour rendre hommage à l’ancien pape Benoît XVI.

Le défunt pontife – le premier à démissionner en 600 ans – est décédé samedi à l’âge de 95 ans au monastère Mater Ecclesiae au Vatican.

L’ancien pape reposera en état de lundi jusqu’à ses funérailles jeudi Crédit : Reuters

Benoît, photographié le 1er décembre, est devenu de plus en plus fragile ces dernières années Crédit : Reuters

Les personnes en deuil ont été photographiées en train de se consoler en se rendant hommage Crédit : Getty

Des milliers de personnes ont déjà commencé à faire la queue pour voir le cercueil de Benoît XVI Crédit : EPA

Ses fidèles disciples ont envahi l’immense basilique pour prier et rendre hommage au célèbre penseur religieux.

Des personnes en deuil ont été vues en train de se consoler dans des scènes émouvantes à l’extérieur de la basilique Saint-Pierre, alors que des files d’attente commençaient à se former.

C’est là que le pape Benoît XVI reposera en état à partir de lundi avant ses funérailles, organisées par le pape François, jeudi.

Des dizaines de milliers de fervents catholiques sont prêts à braver de longues files d’attente pour honorer l’ancien chef de l’Église.

Il a été allongé sur une bière de couleur bordeaux dans la chapelle du monastère où il avait vécu pendant sa retraite de près de dix ans.

Le pape Benoît était vêtu d’une mitre, du couvre-chef d’un évêque et d’un vêtement semblable à un manteau rouge.

Un chapelet avait été placé de manière touchante dans sa main, tandis qu’un arbre de Noël décoré se tenait à côté d’un autel dans des images publiées par le Vatican.

Le responsable du ministère de l’Intérieur, Bruno Frattasi, a déclaré à la télévision publique italienne que pas moins de 30 000 personnes en deuil devaient défiler devant le cercueil lundi.

Les chiffres sont fixés pour rivaliser avec les foules qui ont afflué pour rendre hommage au pape Jean-Paul II en 2005.

Quatre millions de personnes se sont rendues à Rome pour les funérailles du prédécesseur de Benoît XVI et environ un million ont assisté à son intronisation.

Le pape François a présidé une messe spéciale du Nouvel An dans la basilique Saint-Pierre pour prier pour son prédécesseur Benoît.

Il s’était précipité pour rendre hommage samedi après avoir été informé de sa mort et serait resté avec Benoît pendant un certain temps.

Bien qu’il soit arrivé en fauteuil roulant pour la messe de dimanche, il a réussi à prononcer un discours puissant et émouvant qui s’est éloigné de son homélie écrite.

Le pape, 86 ans, a appelé la Vierge Marie à “l’accompagner dans son passage entre les mains” de Dieu.

Plus tard, il s’est adressé à la foule depuis une fenêtre du Palais apostolique, les encourageant à offrir des prières.

« Unissons-nous tous ensemble, d’un seul cœur et d’une seule âme, pour rendre grâce à Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l’Évangile et de l’Église », a déclaré François.

Il dirigera les funérailles du pape Benoît sur la place Saint-Pierre jeudi – marquant la première fois dans les 2 000 ans d’histoire de l’église qu’un pape enterre son prédécesseur.

Le service devrait être simple et solennel conformément aux souhaits du défunt chef religieux, a déclaré le Vatican.

Benoît a été photographié dans la chapelle tenant un chapelet Crédit : Reuters

Il y avait une ambiance solennelle sur la place Saint-Pierre alors que les foules se rassemblaient Crédit : EPA

Le pape François est arrivé à la messe du Nouvel An en fauteuil roulant Crédit : Reuters

L’homme qui a remplacé le pape Jean-Paul II en 2005 avait été le gardien de l’orthodoxie doctrinale de l’Église avant d’être promu.

Les derniers mots du pape Benoît XVI ont été : “Seigneur, je t’aime”, a déclaré son secrétaire de longue date, l’archevêque Georg Gaenswein.

Il a expliqué qu’une infirmière qui a aidé à soigner l’homme de 95 ans dans ses dernières heures a entendu sa déclaration peu de temps avant sa mort.

Le roi Charles a dirigé les hommages à Benoît, rappelant “avec tendresse” leur rencontre au Vatican en 2009 et la visite du pape Benoît XVI au Royaume-Uni l’année suivante – seulement le deuxième voyage papal ici.

Charles a écrit dans une lettre au pape François : « Sa visite au Royaume-Uni en 2010 a été importante pour renforcer les relations entre le Saint-Siège et le Royaume-Uni.

“Je me souviens également de ses efforts constants pour promouvoir la paix et la bonne volonté envers tous, et pour renforcer les relations entre la Communion anglicane mondiale et l’Église catholique romaine.”

L’archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols, chef de l’Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles, a salué le pape Benoît XVI comme “l’un des grands théologiens du XXe siècle”.

Et il a salué son voyage au Royaume-Uni, au cours duquel il a rencontré la reine au palais de Holyrood à Édimbourg et prononcé un discours au Westminster Hall.

Le cardinal Nichols a déclaré dans un communiqué : « Nous avons vu sa courtoisie, sa douceur, la perspicacité de son esprit et l’ouverture de son accueil à tous ceux qu’il rencontrait.

« Il était de part en part un gentleman, de part en part un érudit, de part en part un pasteur, de part en part un homme de Dieu – proche du Seigneur et toujours son humble serviteur.

‘REPOS ÉTERNEL’

“Il restera dans les mémoires comme l’un des grands théologiens du XXe siècle.”

L’archevêque de Cantorbéry, Mgr Justin Welby, a reconnu que le pape Benoît XVI était “l’un des plus grands théologiens de son époque”.

Il a déclaré dans un communiqué qu’il était “attaché à la foi de l’Église et fidèle à sa défense”.

Et il ajouta : « En toutes choses, notamment dans ses écrits et sa prédication, il regarda vers Jésus-Christ, l’image du Dieu invisible.

« Il était tout à fait clair que le Christ était la racine de sa pensée et la base de sa prière.

« En 2013, le pape Benoît a pris la décision courageuse et humble de démissionner de la papauté, le premier pape à le faire depuis le XVe siècle.

« En faisant ce choix librement, il a reconnu la fragilité humaine qui nous affecte tous.

“Dans sa retraite à Rome, il a mené une vie de prière et maintenant il est allé au repos éternel accordé par le Père.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a tweeté : “Je suis attristé d’apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI.

“C’était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 a été un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques dans tout notre pays.”

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a tweeté : « Sa visite d’État en 2010 a été un moment historique et joyeux pour les catholiques de Grande-Bretagne.

Le Vatican a annoncé le décès dans un communiqué du matin disant : “Le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd’hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican”.

Les funérailles simples de Benoît seront dirigées par son successeur le pape François Crédit : AP

Les autorités s’attendent à ce que jusqu’à 30 000 visiteurs défilent devant le cercueil lundi seulement 1 crédit