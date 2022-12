L’ancien pape Benoît XVI décède au Vatican à l’âge de 95 ans

CNN

—



Des dignitaires et chefs religieux ont rendu hommage au pape émérite Benoît XVI, décédé samedi dans un monastère du Vatican à l’âge de 95 ans.

Benoît, qui a été le premier pontife en près de 600 ans à démissionner de son poste, plutôt que d’exercer ses fonctions à vie, est décédé samedi, selon un communiqué du Vatican.

“Avec tristesse, je vous informe que le pape émérite Benoît XVI est décédé aujourd’hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican”, a déclaré le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Les funérailles du pape émérite Benoît XVI auront lieu jeudi sur la place Saint-Pierre de la Cité du Vatican à 9h30, heure locale, a indiqué Bruni. Les funérailles seront dirigées par le pape François.

Le corps de l’ancien pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre du Vatican à partir de lundi pour que les fidèles fassent leurs adieux, a rapporté samedi Vatican News. Selon le souhait du pape émérite, ses funérailles seront “simples”, a déclaré Bruni.

La nouvelle de sa mort est intervenue quelques jours après que le pape François a demandé aux fidèles de prier pour Benoît, disant qu’il était “très malade”.

« Je veux vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît qui soutient l’Église dans son silence. Il est très malade. Nous demandons au Seigneur de le consoler et de le soutenir jusqu’au bout dans ce témoignage d’amour pour l’Église », a déclaré François lors de son audience générale mercredi.

Sa santé déclinait depuis un certain temps.

Benoît XVI a stupéfié les fidèles catholiques et les experts religieux du monde entier le 11 février 2013, lorsqu’il a annoncé son intention de démissionner de son poste de pape, invoquant son « âge avancé ».

Dans son discours d’adieu, le pape sortant a promis de rester “caché” du monde, mais il a continué à s’exprimer sur les questions religieuses dans les années qui ont suivi sa retraite, contribuant aux tensions au sein de l’Église catholique.

Benoît a été une force puissante dans l’Église catholique pendant des décennies. Né Joseph Ratzinger en Allemagne en 1927, il était le fils d’un policier. Il a été ordonné prêtre en 1951, nommé cardinal en 1977 et a ensuite été conseiller théologique en chef du pape Jean-Paul II.

L’une de ses étapes les plus importantes a eu lieu en 1981 lorsqu’il a pris la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le bureau du Vatican qui supervise “la doctrine sur la foi et la morale dans le monde catholique”, selon le Vatican.

Ratzinger est devenu connu sous le nom de “Cardinal Non” en raison de ses efforts pour réprimer le mouvement de théologie de la libération, le pluralisme religieux, les défis aux enseignements traditionnels sur des questions telles que l’homosexualité et les appels à ordonner des femmes prêtres.

Il a été élu pape en avril 2005, après la mort de Jean-Paul II.

Il était connu pour être plus conservateur que son successeur, le pape François, qui a pris des mesures pour assouplir la position du Vatican sur l’avortement et l’homosexualité, ainsi que pour faire plus pour faire face à la crise des abus sexuels qui a englouti l’église ces dernières années et assombri L’héritage de Benoît.

En avril 2019, Benoît XVI a évoqué la crise des abus sexuels dans une lettre publique, affirmant qu’elle était en partie causée par la révolution sexuelle des années 1960 et la libéralisation des enseignements moraux de l’Église.

En janvier 2020, Benoît a été contraint de prendre ses distances avec un livre largement considéré comme sapant François alors qu’il envisageait d’autoriser ou non des hommes mariés à devenir prêtres dans certains cas. Le livre, “Du fond de nos cœurs”, a plaidé en faveur de la tradition séculaire du célibat sacerdotal au sein de l’Église catholique. Benoît a été initialement répertorié comme co-auteur, mais a précisé plus tard qu’il n’avait contribué qu’à une seule section du texte.

Un an plus tard, Benoît a été critiqué pour son mandat d’archevêque de Munich et de Freising, entre 1977 et 1982, à la suite de la publication d’un rapport commandé par l’Église sur les abus du clergé catholique là-bas.

Le rapport a révélé que pendant son mandat, il avait été informé de quatre cas d’abus sexuels impliquant des mineurs – dont deux survenus pendant son mandat – mais n’avait pas agi. Il a également révélé que Benoît avait assisté à une réunion au sujet d’un agresseur identifié comme le prêtre X. Suite à la publication du rapport, Benoît a repoussé les accusations qu’il savait en 1980 que ce prêtre était un agresseur.

Dans une lettre publiée par le Vatican au milieu de la fureur, Benoît a écrit qu’il était “de bonne humeur” alors qu’il faisait face au “juge final de ma vie”, malgré ses lacunes. Il a également présenté des excuses générales aux survivants d’abus.

Les dirigeants mondiaux ont rendu hommage à l’ancien pape après sa mort. Justin Welby, archevêque de Cantorbéry et chef de l’Église d’Angleterre, a déclaré qu’il “pleurait” l’ancien pape.

“Le pape Benoît était l’un des plus grands théologiens de son époque – attaché à la foi de l’Église et fidèle à sa défense”, a déclaré Welby dans un communiqué samedi.

« En toutes choses, notamment dans ses écrits et sa prédication, il a regardé Jésus-Christ, l’image du Dieu invisible. Il était parfaitement clair que le Christ était la racine de sa pensée et la base de sa prière.

« En 2013, le pape Benoît a pris la décision courageuse et humble de démissionner de la papauté, le premier pape à le faire depuis le XVe siècle. En faisant ce choix librement, il a reconnu la fragilité humaine qui nous affecte tous », a-t-il ajouté.

Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, a déclaré qu’il se souviendrait de l’ancien pape avec “amour et gratitude”.

“Triste d’apprendre le décès de Sa Sainteté le pape émérite Benoît XVI”, a tweeté samedi la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

“L’Europe le pleure. Qu’il repose en paix.”

Le chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Cyrille, a déclaré samedi au pape François qu’il avait reçu la nouvelle du décès de Benoît avec « tristesse », selon le message partagé sur le site officiel du patriarcat de Moscou.

“Les nombreuses années de vie de Sa Sainteté ont marqué une époque entière dans l’histoire de l’Église catholique romaine, qu’il a dirigée dans une période historique difficile, associée à de nombreux défis externes et internes”, a déclaré Kirill à propos de Benoît XVI.

Kirill a ajouté que les relations entre l’Église orthodoxe russe et l’Église catholique romaine s’étaient “considérablement développées” pendant le mandat de Benoît XVI, dans le but de “surmonter l’héritage parfois douloureux du passé”.

« Au nom de l’Église orthodoxe russe, je vous présente mes condoléances ainsi qu’au troupeau de l’Église catholique romaine », a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a également rendu hommage. “Je suis attristé d’apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI”, a tweeté Sunak samedi.

« C’était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 a été un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques dans tout notre pays.

“Mes pensées vont aux catholiques du Royaume-Uni et du monde entier aujourd’hui”, a ajouté Sunak.

Le nouveau Premier ministre italien Giorgia Meloni a exprimé son admiration pour l’ancien pape. « Benoît XVI était un géant de la foi et de la raison. Il a mis sa vie au service de l’Église universelle et a parlé, et continuera de parler, au cœur et à l’esprit des hommes avec la profondeur spirituelle, culturelle et intellectuelle de son Magistère », a-t-elle tweeté samedi.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi que l’ancien pape “a envoyé un signal fort par sa démission”.

« Le décès du pape Benoît XVI m’attriste. Ma sympathie va à tous les catholiques », a déclaré von der Leyen dans un tweet, ajoutant :« Il avait envoyé un signal fort par sa démission. Il se voyait d’abord comme un serviteur de Dieu et de son Église.

Le président russe Vladimir Poutine, qui dirige l’invasion de l’Ukraine par Moscou, a qualifié l’ancien pape de “fervent défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles”.