L’ancien pape Benoît XVI décède à l’âge de 95 ans, neuf ans après avoir quitté son poste de chef de l’Église catholique

L’ANCIEN Pape Benoît XVI est décédé à l’âge de 95 ans.

L’ex-chef de l’Église catholique a démissionné de son poste de pontife en février 2013 – le premier pape à prendre sa retraite en 600 ans.

L’ancien pape Benoît XVI est décédé Crédit : Reuters

Il a démissionné de son poste de pontife en 2013 Crédit : Getty – Contributeur

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a confirmé que Benoît XVI est décédé samedi matin.

Il a déclaré: “Avec douleur, j’informe que le pape émérite Benoît XVI est décédé aujourd’hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesia au Vatican.

“De plus amples informations seront fournies dès que possible.”

Cela survient quelques jours seulement après que le pape François a déclaré que son prédécesseur était “très malade” alors qu’il appelait à la prière lors de sa dernière audience de l’année au Vatican.

Benoît est né Joseph Ratzinger en Allemagne et il a été chef de l’Église et souverain de l’État de la Cité du Vatican de 2005 jusqu’à sa démission en 2013.

Après cela, il a vécu au Vatican.

Benoît est devenu de plus en plus fragile ces dernières années alors qu’il consacrait sa vie après la papauté à la prière et à la méditation.

En 2013, il a cité sa santé physique et mentale déclinante dans sa décision de devenir le premier pape depuis 1415 à abandonner le poste de chef de l’Église catholique.

Il a annoncé en latin qu’il démissionnait, disant aux cardinaux qu’il était trop vieux et fragile pour diriger une institution de plus de 1,3 milliard de membres.

Dans sa lettre de démission, il déclare : « Après avoir examiné ma conscience à plusieurs reprises devant Dieu, j’ai acquis la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat du ministère pétrinien.