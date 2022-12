L’ancien pape Benoît XVI, 95 ans, est décédé

Photo de SVEN HOPPE/POOL/AFP via Getty Images

L’ancien pape Benoît XVI est décédé samedi à l’âge de 95 ans.

Il a été élu pape le 19 avril 2005 et a succédé au pape Jean-Paul II.

Benoît a été le premier pape allemand en 1 000 ans.

L’ancien pape Benoît, âgé de 95 ans, est décédé samedi au monastère Mater Ecclesiae du Vatican, a déclaré un porte-parole du Saint-Siège.

“Avec tristesse, je vous informe que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd’hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican. De plus amples informations seront fournies dès que possible”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué écrit.

Sa mort est survenue quelques jours après que le pape François eut demandé des prières pour son prédécesseur, disant qu’il était “très malade”.

Pendant près de 25 ans, en tant que cardinal Joseph Ratzinger, Benoît a été le chef puissant du bureau doctrinal du Vatican, alors connu sous le nom de Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF).

Il a été élu pape le 19 avril 2005 pour succéder au très populaire pape Jean-Paul II, qui a régné pendant 27 ans. Les cardinaux l’ont choisi parmi eux en quête de continuité et de ce qu’on appelait “une paire de mains sûres”.

Premier pape allemand en 1 000 ans, Benoît lui-même a reconnu qu’il était un administrateur faible, affirmant qu’il avait fait preuve d’un “manque de détermination dans la gouvernance et la prise de décision”, au cours de son pontificat de huit ans marqué par des faux pas et un scandale de fuites.

Les scandales de maltraitance d’enfants ont harcelé la majeure partie de sa papauté, mais il est crédité d’avoir lancé le processus de discipline ou de défroquer les prêtres prédateurs après une attitude plus laxiste sous son prédécesseur.

Après sa démission, les conservateurs de l’Église ont considéré l’ancien pape comme leur porte-drapeau et certains ultra-traditionalistes ont même refusé de reconnaître François comme un pontife légitime.

Ils ont critiqué François pour son approche plus accueillante envers les membres de la communauté LGBTQ+ et envers les catholiques qui ont divorcé et se sont remariés en dehors de l’Église, affirmant que les deux sapaient les valeurs traditionnelles.

* Reportage supplémentaire par Al Jazeera