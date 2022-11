L’ancien pape Benoît va monter une défense juridique contre l’accusation de dissimulation d’abus

L’ancien pape Benoît XVI envisage de se défendre dans une action civile intentée devant un tribunal allemand par un homme qui l’accuse d’avoir aidé à dissimuler des abus historiques, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal.

Dans le dernier rebondissement d’un scandale de longue date engloutissant l’Église catholique, une soi-disant action déclaratoire a été intentée en juin au nom d’un homme, alors âgé de 38 ans, qui a déclaré avoir été abusé par un prêtre dans son enfance.

La plainte vise un prêtre, identifié comme Peter H., et Benoît qui a été archevêque de Munich et Freising de 1977 à 1982, ainsi que son successeur le cardinal Friedrich Wetter et un autre responsable de l’église.

L’archidiocèse de Munich et Freising a refusé de commenter une affaire en cours.

Un porte-parole du tribunal de Traustein a confirmé un rapport de l’agence de presse DPA selon lequel l’ancien pape se défendrait par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats. Cette décision évite une soi-disant décision par défaut du tribunal.

Cela ne signifie pas que Benoît, aujourd’hui âgé de 95 ans, comparaîtra lui-même devant le tribunal pour sa défense. Mais un porte-parole du tribunal a déclaré que le tribunal peut exiger que les accusés comparaissent.

Les prévenus ont jusqu’au 24 janvier pour répondre à la plainte. Aucune date n’a été fixée pour une audience.