L’Ancien Ordre Mondial est terminé – Blinken – RT World News

Washington doit préserver son leadership « en position de force », a affirmé le secrétaire d’État américain.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé que le monde était en transition vers un nouvel ordre diplomatique dans lequel Washington devait montrer la voie pour surmonter les menaces croissantes de la Russie et de la Chine en travaillant avec ses alliés pour instaurer la confiance entre les nations pour lesquelles l’ancien système avait échoué.

« Une époque se termine, une nouvelle commence et les décisions que nous prenons aujourd’hui façonneront l’avenir pour les décennies à venir. » Blinken a déclaré mercredi dans un discours prononcé à l’Université John Hopkins de Washington. Il a dit le « L’ordre de l’après-guerre froide » a pris fin alors que « des décennies de relative stabilité géopolitique ont cédé la place à une concurrence croissante avec les puissances autoritaires ».

À savoir, ces puissances sont dirigées par la Russie et la Chine, a déclaré Blinken, ajoutant que « La guerre d’agression russe en Ukraine constitue la menace la plus immédiate et la plus aiguë pour l’ordre international. » La Chine représente le plus grand défi à long terme, a-t-il affirmé, car elle aspire à remodeler l’ordre international et développe la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour ce faire.















« Pékin et Moscou travaillent ensemble pour rendre le monde plus sûr pour l’autocratie grâce à leur partenariat « sans limites » » » a argumenté Blinken. Il a affirmé que la Russie et la Chine ont conçu l’ordre existant comme un « Impression occidentale » mais ce système est ancré dans des valeurs universelles et inscrit dans le droit international. Ironiquement, il a également accusé les deux rivaux de croire que les grands pays peuvent « dicter leurs choix aux autres » une accusation de plus en plus portée contre Washington.

« Lorsque les Pékin et les Moscou du monde entier tentent de réécrire – ou de démolir – les piliers du système multilatéral, lorsqu’ils prétendent faussement que l’ordre existe simplement pour faire avancer les intérêts de l’Occident aux dépens du reste, une tendance mondiale croissante se produit. Un chœur de nations et de peuples se lèvera pour dire : « Non, le système que vous essayez de changer est notre système ». Cela sert nos intérêts », Blinken a affirmé.















Blinken a suggéré que les États-Unis dirigeraient « en position de force » en grande partie à cause de son « humilité. » Il ajouta, « Nous savons que nous devrons gagner la confiance d’un certain nombre de pays et de citoyens pour lesquels l’ordre ancien n’a pas tenu bon nombre de ses promesses. »

Les alliances seront la clé du succès de Washington, a déclaré Blinken. Il a affirmé que quelques années seulement après que les capacités et la pertinence de l’OTAN aient été ouvertement remises en question, le bloc militaire occidental est devenu « plus grand, plus fort, plus uni que jamais ».

Le conflit Russie-Ukraine l’a prouvé. « Une attaque contre l’ordre international, où qu’elle soit, nuira aux gens du monde entier » » a déclaré Blinken. Il a ajouté que les États-Unis visent à garantir que l’Ukraine batte la Russie et sorte du conflit en tant que pays « une démocratie dynamique et prospère ».