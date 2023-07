L’ancien officier Derek Chauvin demandera à la Cour suprême des États-Unis de revoir sa condamnation pour le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, demandera à la Cour suprême des États-Unis de revoir sa condamnation pour meurtre au deuxième degré dans le meurtre de George Floyd, maintenant que la Cour suprême du Minnesota a refusé d’entendre l’affaire, a déclaré son avocat mercredi.

La plus haute cour de l’État a rejeté sans commentaire la requête de Chauvin dans une ordonnance d’une page datée de mardi, laissant la condamnation de Chauvin et la peine de 22 ans et demi maintenues. Chauvin fait face à de longues difficultés à la Cour suprême des États-Unis, qui n’entend qu’environ 100 à 150 appels sur plus de 7 000 affaires qu’elle est invitée à examiner chaque année.

Floyd, qui était noir, est décédé le 25 mai 2020, après que Chauvin, qui est blanc, ait appuyé un genou sur son cou pendant 9 minutes et demie dans la rue devant un dépanneur où Floyd a tenté de faire passer un faux billet de 20 $. Une vidéo de spectateur a capturé les cris décroissants de Floyd de « Je ne peux pas respirer ». La mort de Floyd a déclenché des manifestations dans le monde entier, dont certaines sont devenues violentes, et a forcé un compte national avec la brutalité policière et le racisme qui se déroulent toujours.

L’avocat de Chauvin, William Morhman, a déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient « évidemment déçus » de la décision. Il a déclaré que la question la plus importante sur laquelle ils avaient fait appel était de savoir si la tenue de la procédure à Minneapolis en 2021 privait Chauvin de son droit à un procès équitable en raison de la publicité avant le procès et des craintes de violence en cas d’acquittement. Il a dit qu’ils allaient maintenant soulever cette question auprès de la Cour suprême des États-Unis.

« Ce procès pénal a généré le plus de publicité avant le procès de l’histoire », a déclaré Morhman. « Plus préoccupantes sont les émeutes qui se sont produites après la mort de George Floyd (et) ont conduit les jurés à exprimer tous leurs inquiétudes pour leur sécurité au cas où ils acquitteraient M. Chauvin – des problèmes de sécurité qui ont été pleinement mis en évidence en entourant le palais de justice de barbelés et des troupes de la Garde nationale pendant le procès et en déployant la Garde nationale dans tout Minneapolis avant les délibérations du jury.

Morhman a demandé à la Cour suprême du Minnesota en mai d’entendre l’affaire après que la Cour d’appel du Minnesota a rejeté en avril ses arguments selon lesquels il s’était vu refuser un procès équitable. Le bureau du procureur général du Minnesota, dans une réponse le mois dernier, a demandé à la Cour suprême de maintenir cette décision à la place.

« Le requérant a bénéficié d’un procès équitable et a bénéficié d’un examen approfondi en appel », ont écrit les procureurs à l’époque. « Il est temps de clore cette affaire ».

Le procureur général Keith Ellison a déclaré dans un communiqué que le refus de révision de la Cour suprême de l’État « signifie que la Cour d’appel a eu raison de conclure que son procès s’était correctement déroulé et qu’il avait été correctement condamné en vertu de la loi. Cette évolution tient définitivement Chauvin pour responsable et clôt ce chapitre du meurtre de George Floyd. »

Morhman a demandé à la Cour d’appel et à la Cour suprême du Minnesota d’annuler la condamnation de l’ancien officier pour une longue liste de raisons, y compris la décision du juge du comté de Hennepin Peter Cahill de ne pas déplacer le procès hors de Minneapolis malgré la publicité massive avant le procès et les effets préjudiciables potentiels d’une sécurité sans précédent du palais de justice.

Après sa condamnation pour l’accusation d’État, Chauvin a plaidé coupable à une accusation fédérale distincte en matière de droits civils et a été condamné à 21 ans de prison fédérale, qu’il purge en Arizona en même temps que sa peine d’État. Trois autres anciens officiers qui ont aidé Chauvin purgent des peines d’État et/ou fédérales plus courtes pour leur rôle dans l’affaire.

Seul Tou Thao, qui a retenu la foule concernée, risque toujours d’être condamné par un tribunal d’État. C’est prévu pour le 7 août. Thao a rejeté un accord de plaidoyer et, au lieu d’aller en procès, a laissé Cahill décider de l’affaire sur la base des documents écrits de chaque partie et des preuves présentées lors des procès précédents.

Cahill a condamné Thao en mai pour complicité d’homicide involontaire. Les directives du Minnesota recommandent quatre ans sur le chef d’homicide involontaire coupable, que Thao purgerait en même temps que sa peine fédérale de 3 ans et demi.

___

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 19 juillet 2023. Elle a été mise à jour le 20 juillet 2023 pour corriger le nom de famille de l’avocat de Chauvin. C’est Morhman, pas Mohrmann.

Steve Karnowski, l’Associated Press