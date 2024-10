L’ancien officier de Louisville qui a tiré lors du raid sur Breonna Taylor se prépare pour son troisième procès

LOUISVILLE, Kentucky — Un ancien policier de Louisville accusé d’avoir agi de manière imprudente lorsqu’il a tiré sur les fenêtres de Breonna Taylor la nuit du raid de police meurtrier de 2020 est jugé pour la troisième fois.

Les procureurs fédéraux tenteront à nouveau de condamner Brett Hankison pour violations des droits civiques après leur première tentative s’est terminé par un procès nul à cause d’un jury dans l’impasse il y a un an. Hankison était également acquitté des accusations de mise en danger gratuite pour avoir tiré 10 coups de feu sur l’appartement de Taylor lors d’un procès d’État en 2022.

La sélection du jury du tribunal de district américain de Louisville a commencé mardi. Lors du procès de l’année dernière, le processus a duré près de trois jours.

Hankison est le seul officier à avoir été jugé par un jury jusqu’à présent pour la mort de Taylor, qui a déclenché des mois de manifestations de rue après la fusillade mortelle de la femme noire de 26 ans par des agents blancs, attirant l’attention nationale sur les incidents de brutalité policière de l’été. de 2020. Bien qu’il ne fasse pas partie des policiers qui ont tiré sur Taylor, les procureurs fédéraux affirment que les actions de Hankison ont mis Taylor, son petit ami et ses voisins en danger.

La nuit du raid, des agents de Louisville se sont rendus au domicile de Taylor pour exécuter un mandat d’arrêt antidrogue, qui s’est révélé plus tard vicié. Le petit ami de Taylor, croyant qu’un intrus faisait irruption, a tiré un seul coup de feu qui a touché l’un des agents, et les agents ont riposté, frappant Taylor à plusieurs reprises dans son couloir.

Alors que ces coups de feu étaient tirés, Hankison, qui se trouvait derrière un groupe d’officiers à la porte, a couru sur le côté de l’appartement et a tiré sur les fenêtres de Taylor, affirmant plus tard qu’il pensait avoir vu une silhouette avec un fusil et entendu des tirs de fusil d’assaut. licencié.

« Je devais réagir », a déclaré Hankison lors du procès fédéral de l’année dernière. « Je n’avais pas le choix. »

Certains des coups de feu ont traversé l’appartement de Taylor et une autre unité où vivaient un couple et un enfant. Ces voisins ont témoigné lors des procès précédents de Hankison.

La police cherchait de la drogue et de l’argent liquide dans l’appartement de Taylor, mais elle n’a trouvé ni l’un ni l’autre.

À la fin du témoignage au procès de Hankison l’année dernière, le jury composé de 12 membres a lutté pendant des jours pour parvenir à un consensus. Les jurés ont finalement déclaré à la juge de district américaine Rebecca Grady Jennings qu’ils étaient dans une impasse et qu’ils ne pouvaient pas prendre de décision, ce qui a incité Jennings à déclarer l’annulation du procès.

Le juge a déclaré qu’il y avait des « voix élevées » venant de la salle des jurés à certains moments pendant les délibérations et que les agents de sécurité du tribunal ont dû se rendre dans la salle. Jennings a déclaré que le jury avait « un désaccord qu’ils ne peuvent pas surmonter ».

Hankison était l’un des quatre policiers inculpés par le ministère américain de la Justice en 2022 pour violation des droits civils de Taylor. Les deux chefs d’accusation retenus contre lui sont passibles d’une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré que Taylor « devrait être en vie aujourd’hui » lorsqu’il a annoncé les accusations fédérales en août 2022.

Mais jusqu’à présent, ces accusations n’ont donné lieu qu’à une seule condamnation : un accord de plaidoyer d’un ancien officier de Louisville qui n’était pas présent au raid et est devenu un témoin coopérant – tandis que les accusations de crime en matière de droits civils portées contre deux policiers accusés d’avoir falsifié les informations contenues dans le mandat utilisé pour entrer dans l’appartement de Taylor ont été rejetées par un juge le mois dernier.

Dans cette décision, un juge fédéral de Louisville a écrit que les actions du petit ami de Taylor, Kenneth Walker, qui a tiré sur la police, étaient la cause légale de sa mort, ce n’était pas un mauvais mandat. La décision a effectivement réduit les accusations de violation des droits civils portées contre les anciens officiers Joshua Jaynes et Kyle Meany, qui étaient passibles d’une peine maximale de prison à vie, aux délits. Ils font toujours face à d’autres accusations fédérales moindres, et les procureurs ont depuis inculpé Jaynes et Meany pour des accusations supplémentaires.