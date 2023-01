L’ancien OC des Cowboys Kellen Moore rejoint la liste des jeunes candidats des Bucs

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Alors que les Buccaneers tentent de ramener leur attaque à marquer régulièrement dans les années 30, leur recherche d’un nouveau coordinateur offensif s’est concentrée principalement sur les esprits offensifs prometteurs eux-mêmes encore dans la trentaine.

L’ancien coordinateur offensif des Bucs et actuel coordinateur offensif de la Géorgie, Todd Monken, 56 ans, est toujours très candidat et devrait passer un entretien cette semaine, et l’équipe a déjà interviewé l’ancien receveur de Tampa Bay Keenan McCardell, maintenant âgé de 53 ans et l’entraîneur des receveurs des Vikings.

Mais alors que la recherche des Bucs pour un remplaçant pour Byron Leftwich se poursuit, nous pouvons regarder cinq jeunes assistants – quatre ont été interviewés, un est susceptible de le faire cette semaine – qui pourraient suivre la tendance de la NFL des équipes à faire confiance aux entraîneurs offensifs de moins de 40 ans dans des rôles importants. . Les principaux exemples de cette tendance incluent les entraîneurs-chefs actuels Sean McVay, Kevin O’Connell, Mike McDaniel et Zac Taylor, entre autres.

Il convient de noter que l’entraîneur-chef des Bucs, Todd Bowles, n’a travaillé directement avec aucun de ces candidats, ce qui suggère une volonté d’embaucher quelqu’un de l’extérieur de son cercle immédiat. Le nouveau coordinateur aura probablement un impact significatif sur l’embauche de trois postes vacants au sein du personnel offensif, pour que de nouveaux assistants travaillent avec les quarts-arrière, les porteurs de ballon et les receveurs. Les Bucs avaient fait de Bowles le coordinateur défensif le mieux payé de la NFL sous l’ancien entraîneur Bruce Arians, il va donc de soi qu’ils seraient prêts à payer généreusement pour le coordinateur de l’autre côté du ballon.

Il y a 10 équipes de la NFL avec des ouvertures de coordonnateur offensif, ce qui crée un environnement compétitif et une urgence dans la semaine ou les deux prochaines, d’autant plus que de nouveaux entraîneurs en chef sont embauchés et peuvent remplir leur propre personnel avec des assistants. Voici les cinq jeunes entraîneurs reliés au poste vacant des Bucs :

Kellen Moore, 34 ans

Les Cowboys se sont séparés de Moore dimanche après quatre ans en tant que coordinateur offensif malgré le fait que Dallas ait terminé sixième ou plus en marquant trois fois. Au cours des quatre années de course de Moore, seuls les Chiefs ont marqué plus de points et gagné plus de verges, les Bucs (sous Leftwich) étant troisièmes dans les deux statistiques. Moore a eu les meilleurs talents avec qui travailler, et les Bucs ont vu ce qu’il peut faire de première main dans leur défaite en séries éliminatoires, alors que Dallas a accumulé 425 verges dans une déroute de 31-14 qui a vu le quart-arrière Dak Prescott poster l’un des plus hauts notes de quart-arrière dans l’histoire des séries éliminatoires.

Cette même infraction a été tenue en échec par les 49ers lors d’une défaite de 19-12 lors de la ronde divisionnaire, mais Dallas est allé 12-5 au cours de chacune des deux dernières saisons avec Moore appelant des jeux, il sera donc convoité parmi les nombreux joueurs de la ligue. postes vacants de coordinateur et serait déjà en contact avec les chargeurs.

Klint Kubiak, 35 ans

La saison dernière a été décevante pour Kubiak en tant que coordinateur du jeu de passes des Broncos sous la direction de l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett. Mais les trois années de Kubiak au Minnesota, d’abord comme entraîneur des quarts sous son père, Gary, puis comme coordinateur offensif en 2021, ont été très productives. Considérez les chiffres de Kirk Cousins ​​en trois saisons avec Klint : 26 touchés contre six interceptions en tant que sélection du Pro Bowl dans une équipe éliminatoire en 2019, 35 touchés contre 13 interceptions en 2020, puis 33 touchés contre sept interceptions lors d’une autre saison du Pro Bowl en 2021. Les Vikings ont récolté en moyenne au moins 25 points par match au cours des trois saisons.

Kubiak a également une histoire avec l’un des joueurs clés des Bucs: il a chevauché deux ans avec le receveur Mike Evans au Texas A&M en 2011-12, d’abord en tant qu’entraîneur de contrôle de la qualité offensive, puis en tant qu’assistant diplômé.

Jim Bob Cooter, 38 ans

Tout comme Kubiak, Cooter est un ancien coordinateur qui jouait un rôle moindre la saison dernière, mais son virage a été positif en tant que coordinateur du jeu de passes avec les Jaguars alors qu’ils ont remporté le titre de l’AFC Sud et un match éliminatoire dans une saison impressionnante derrière le quart-arrière. Trevor Laurent. Cooter a été le coordinateur offensif des Lions de 2016 à 2018, travaillant avec Matthew Stafford dans une attaque qui s’est classée septième au classement en 2017.

Cooter est un ancien quart-arrière du Tennessee qui a travaillé dans des rôles de bas niveau avec Peyton Manning lors d’arrêts avec les Colts (2009-10) et les Broncos (2013). Son temps à Indianapolis a chevauché Tom Moore, qui est toujours entraîneur à 84 ans et est un conseiller de confiance de Bowles et Bruce Arians.

Dan Pichet, 36 ans

Alors que les Bengals manquent de peu une deuxième apparition consécutive au Super Bowl, il y a de l’intérêt pour Pitcher, qui a été l’entraîneur des quarts de Cincinnati pendant les trois saisons avec Joe Burrow. Pitcher a interviewé les Bucs la semaine dernière et a pu décrocher un nouveau contrat de Cincinnati, ce qui rendra plus difficile de l’attirer mais pas impossible. Pitcher est un ancien quart-arrière d’une petite école (SUNY-Cortland) qui est venu comme éclaireur avec les Colts et est avec les Bengals depuis 2016. L’attaque de Cincinnati s’est classée septième au cours des deux dernières saisons.

Karité Tierney, 36 ans

Un autre joueur prometteur qui n’a jamais été un meneur de jeu, Tierney a été l’entraîneur des quarts-arrière des Giants en 2022 alors que Daniel Jones a mené l’équipe à une place en séries éliminatoires et a bouleversé les Vikings. Il a suivi Brian Daboll de Buffalo, où il a passé quatre ans, d’abord en tant qu’assistant offensif, puis en 2020 et 2021 en tant qu’entraîneur adjoint des quarts-arrière, travaillant en étroite collaboration avec Josh Allen. Tierney a également travaillé sous Nick Saban en Alabama en 2016 et 2017 dans le cadre de deux équipes de championnat national.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

