L’ancien numéro un mondial du tennis banni pour dopage — RT World News

Simona Halep insiste sur le fait que les accusations sont fausses et a promis de faire appel de la suspension de quatre ans

La Roumaine Simona Halep sera interdite de tennis pendant quatre ans pour infraction aux règles antidopage, a annoncé mardi l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA). Halep a réagi en annonçant qu’elle ferait appel de la décision.

Un « tribunal indépendant, établi par Sport Résolutions », a jugé lundi que Halep avait commis « Violations intentionnelles des règles antidopage » en prenant une substance interdite en août 2022, a indiqué l’ITIA.

Le tribunal s’est réuni à Londres fin juin et « entendu des témoins scientifiques experts au nom de Halep et de l’ITIA. » Halep a également témoigné directement. La décision était basée sur les résultats du contrôle antidopage de l’US Open et l’analyse de 51 échantillons de sang fournis par le joueur dans le cadre du programme Passeport biologique de l’athlète (ABP).

« Le volume de preuves que le tribunal devait examiner dans les procédures Roxadustat et ABP était substantiel », Karen Moorhouse, directrice générale de l’ITIA, a déclaré, appelant au processus « complexe et rigoureux ». Elle a insisté pour qu’ITIA « a suivi les processus appropriés comme nous le ferions avec n’importe quelle autre personne ».

Le Roxadustat est un médicament contre l’anémie que l’Agence mondiale antidopage a interdit en tant qu’améliorateur de sang. Le tribunal accepta l’explication de Halep selon laquelle un « contaminé » Le supplément était à blâmer, mais il a déclaré que la concentration dans l’échantillon était trop élevée pour cela. Ils ont également accepté le témoignage d’un expert selon lequel les irrégularités dans son profil ABP étaient dues à « probablement du dopage ».















Halep a passé l’année dernière en suspension provisoire en attendant le résultat de l’enquête. Cela comptera pour sa suspension de quatre ans, a indiqué le tribunal. Le Roumain de 31 ans pourra revenir au tennis en octobre 2026.

« Bien que je sois reconnaissant d’avoir enfin un résultat après de nombreux retards infondés et le sentiment de vivre au purgatoire depuis plus d’un an, je suis à la fois choqué et déçu par leur décision », Halep dit le mardi matin. Elle a également déclaré qu’ITIA « J’ai porté plainte pour ABP seulement après que son groupe d’experts ait appris mon identité, ce qui a amené deux personnes sur trois à changer soudainement d’avis » sur les allégations.

La Roumaine a déclaré qu’elle avait l’intention de faire appel de la décision devant le Tribunal Arbitral du Sport afin de blanchir son nom et « poursuivre tous les recours légaux contre la société de suppléments en question. »

Halep a remporté 24 titres WTA, dont Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019, et a passé 64 semaines en tant que numéro un mondial au cours de sa carrière. Sa suspension est le plus grand scandale dans le tennis féminin depuis 2016, lorsque l’AMA avait interdit la Russe Maria Sharapova pour avoir utilisé du meldonium, un médicament couramment utilisé dans l’ex-Union soviétique et nouvellement introduit sur la liste des interdictions. Sharapova est revenue au tennis en 2018 mais a pris sa retraite en 2020.