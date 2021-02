L’ancien négociateur du Brexit, Lord Frost, entre au cabinet en tant que ministre des relations avec l’UE

Le Brexiteer intransigeant succédera à Michael Gove en tant que représentant de Londres au sein du comité mixte avec Bruxelles sur la mise en œuvre de l’accord de divorce du Brexit, ainsi que de devenir le président britannique du Conseil de partenariat conjoint pour discuter des différences sur le fonctionnement du commerce de la veille de Noël et Accord de coopération.

Nommé conseiller européen du Premier ministre à l’arrivée de M. Johnson à Downing Street en juillet 2019, David Frost a dirigé la négociation de l’accord de retrait et de l’accord commercial.

Il a été nommé pair l’année dernière et nommé prochain conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, mais avant de pouvoir occuper le poste, il a été annoncé le 29 janvier qu’il deviendrait plutôt représentant du Royaume-Uni pour le Brexit et la politique internationale.

Sa nomination en tant que membre à part entière du cabinet et ministre d’État sous la direction de M. Gove au Cabinet Office, à compter du 1er mars, place l’un des alliés les plus proches de M. Johnson au cœur de l’approche du gouvernement envers l’Europe.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Il coordonnera les relations avec les institutions de l’UE et les 27 États membres, travaillera sur la réforme des relations intérieures rendue possible par le départ du Royaume-Uni et dirigera la coordination de la politique commerciale internationale.