L’ancien nageur Tewksbury qualifie les funérailles de la reine de “personnelles” et est fier de représenter le Canada – Kelowna Capital News

L’ancienne star canadienne de la natation Mark Tewksbury était parmi des milliers de personnes à honorer la reine Elizabeth II lors de ses funérailles lundi à Londres.

Des funérailles qui lui étaient « personnelles ».

Tewksbury, triple médaillé olympique et membre de l’Ordre du Canada, faisait partie d’une liste de dignitaires annoncée la semaine dernière par le Premier ministre Justin Trudeau qui ont assisté aux funérailles.

Dans ce qu’il a décrit comme une journée «d’émotions mitigées», Tewksbury a déclaré qu’il se sentait davantage lié à la reine en tant que personne.

«Je suis une personne qui respecte vraiment la reine pour son devoir et son service et pour redonner et représenter différents organismes de bienfaisance et organisations, et j’ai essayé de vivre ma vie de la même manière», a déclaré Tewksbury à La Presse canadienne. “Alors je l’ai pris (comme) plus un lien personnel, par opposition à un lien avec l’institution de la monarchie.”

L’homme de 54 ans faisait partie d’une délégation canadienne qui comprenait l’actrice Sandra Oh, l’artiste de scène Gregory Charles et le récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer.

Contrairement aux attentes de Tewksbury, les protocoles n’étaient pas aussi stricts lors des funérailles.

“Je pensais que ça allait être extraordinairement rigide”, a-t-il déclaré. « Il y avait beaucoup de protocole, mais ce n’était pas exagéré. Nous sommes allés à une répétition (pour) ceux d’entre nous dans le cortège des honneurs samedi. Et c’était un peu détendu. Il fallait juste avoir la bonne identification et le bon chemin coloré pour entrer dans certaines zones, mais c’était moins que ce à quoi je m’attendais.

«Nous étions tous très clairs sur ce que nous devions porter. Si je suis un civil, je devais porter un costume de deuil ou un costume sombre parce que j’ai un certain Ordre du Canada et des médailles. Il y a juste un certain protocole quant à ce que vous portez sur quelle partie de vos costumes. … Qui arrive quand et l’ordre des choses, et c’était à peu près à prévoir.

Le groupe a parcouru toute l’abbaye de Westminster avant de revenir en arrière, le groupe de Tewksbury étant assis près de l’avant de l’entrée ouest de l’abbaye, leur permettant de voir tout le monde arriver pour le reste des funérailles.

Avec la présence de personnes de différentes parties du Commonwealth, il existait différentes méthodes pour honorer la reine. Certains l’ont traité comme une célébration de sa vie, tandis que d’autres l’ont solennellement pleurée. Selon Tewksbury, la ville de Londres « bourdonnait » de monde.

Arrivé à la cathédrale quelques minutes après 10 heures (GMT), le service a commencé à 11 heures, le groupe sortant de la cathédrale peu avant 12h30.

“Aujourd’hui, c’était définitivement comme un changement de ton d’une manière agréable, très respectueuse. C’est un peu triste – calme, calme et paisible », a déclaré Tewksbury.

« C’était vraiment une très belle prestation. Ce n’était pas trop long et honorait magnifiquement la reine, à la fois en tant que personne et en tant que monarque.

En plus d’être « un honneur aussi grand que je l’aurais espéré », Tewksbury était fier de pouvoir représenter le Canada avec la diversité au sein de la délégation.

«Nous avions un homme gay, un homme noir et une femme asiatique. Nous étions vraiment diversifiés. Nous étions probablement parmi les plus jeunes dans la profession d’honneur. Et donc c’est vraiment, vraiment merveilleux de représenter notre pays de cette façon.

—Abdulhamid Ibrahim, La Presse Canadienne

famille royale