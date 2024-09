L’ancien MSK va exploser dans un combat de rue à la WWE NXT à Chicago

Drake a dit un jour « Aucune aide, c’est tout moi », et Wes Lee a pris ces mots à cœur récemment. L’ancien champion nord-américain de la WWE NXT a tourné le dos à ses camarades Rascalz Trey Miguel et Zachary Wentz. Lee et son ancien partenaire MSK Wentz se sont affrontés depuis et maintenant les deux hommes vont régler leurs comptes lors du premier « NXT » sur The CW.

Dans l’émission « WWE NXT » de cette semaine, Lee a annoncé qu’il affronterait Wentz le 1er octobre à l’Allstate Arena de Chicago, dans l’Illinois, dans un Street Fight. L’émission sera le premier de deux épisodes de « NXT » qui se dérouleront en dehors des limites habituelles du WWE Performance Center. La semaine suivante, « NXT » sera diffusé depuis St. Louis, MO, et mettra en vedette le héros local Randy Orton.

Le combat de rue entre Lee et Wentz ne sera pas la seule attraction de la soirée, puisque le champion de la WWE NXT Ethan Page défendra son titre contre Trick Williams, la championne féminine Roxanne Perez défendra contre Giulia et CM Punk sera présent.