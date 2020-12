L’ancien idiot d’EastEnders, Paul Nicholls, a été photographié lors d’une rare sortie alors qu’il descendait dans les rues avec une amie pour une promenade après Noël.

L’acteur, qui a joué Joe Wicks dans le feuilleton BBC One, a été aperçu dimanche en train de se promener dans l’enclave londonienne chic de Primrose Hill.

Il a été rejoint par une amie, qui a poussé un jeune enfant dans une poussette.

Paul portait un jean bleu et des baskets avec une chemise blanche et un pardessus beige pour garder la fraîcheur hivernale à distance.

On pense que le compagnon de l’ancienne star du feuilleton est un copain car il a gardé sa vie amoureuse tranquille depuis son divorce d’avec Chantal Brown en 2018.

Le couple s’est marié pendant trois ans.

Depuis qu’il a quitté EastEnders en 1997, Paul a assumé des rôles dans Holby City et dans Bridget Jones: The Edge of Reason ainsi que dans plusieurs productions théâtrales.







Cependant, il est resté pour la plupart hors des projecteurs ces dernières années.

Paul a fait la une des journaux en 2017 lorsqu’il a subi un terrible accident lors d’un voyage en Thaïlande.

Il a été perdu dans le désert de l’île de Koh Samui pendant trois jours après être descendu de son scooter, poursuivi par une meute de chiens sauvages et plongé dans une cascade.







La jambe de l’acteur a été brisée à l’automne et il a été retrouvé par une équipe d’urgence trois jours plus tard souffrant d’hypothermie et d’une infection désagréable.

Il s’est rétabli complètement et a ensuite partagé son expérience lors d’une apparition sur Loose Women.

Il a raconté à propos de son accident: «J’étais sur un scooter, personne ne savait où j’étais. Je suis venu au coin de la rue, il y avait environ 15 chiens sauvages.

«Une meute avait tué et le sang a attiré les autres.

«Je suis rentré dans la cascade et j’ai pensé que la seule façon de descendre était de descendre mais je ne savais pas à quel point je saignais.

«Dès que j’ai touché le rocher, je suis juste passé. C’était une chute de 20 pieds et mon genou a heurté quelque chose en descendant.







«On aurait dit que quelque chose venait de sortir de mon genou – une partie de ma genouillère – et puis j’ai frappé l’eau.

« Là où ma genouillère aurait dû être, il y avait juste un trou et je la tenais. »

Il a ajouté au Sun « J’ai de la chance d’être en vie.

«J’avais un téléphone avec moi mais je suis tombé d’une telle hauteur dans l’eau qu’il était impossible de le récupérer.

« Il a fallu tellement de temps pour me retrouver. C’est un euphémisme de dire que ce n’était pas une situation formidable. Ce n’est pas que j’étais perdu.

« Le problème était que je ne pouvais pas bouger pour sortir de là. »

