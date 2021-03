L’ancien ministre roumain du Tourisme condamné pour corruption et blanchiment d’argent

Un ancien ministre du gouvernement et la fille de l’ancien président roumain Traian Basescu ont été condamnés pour corruption.

L’ancienne ministre roumaine du Tourisme, Elena Udrea – protégée et proche alliée politique du président Basescu – a été condamnée mardi à huit ans de prison pour incitation à la corruption par la cour d’appel de Roumanie.

Ioana Basescu, fille de l’ancien président, a également été reconnue coupable de collecte et de blanchiment d’argent qui a ensuite servi à financer la campagne électorale présidentielle de son père en 2009. Elle a été condamnée à cinq ans de prison.

Tous deux avaient nié tout acte répréhensible.

Udrea était rentré dans le pays en 2019 après plus d’un an d’échappatoire à la justice roumaine au Costa Rica. Deux autres hommes politiques et un homme d’affaires ont également été impliqués dans le blanchiment illégal de plus de 300 000 euros, selon les procureurs.

Le verdict de Bucarest n’est pas définitif et peut faire l’objet d’un appel. Les procureurs avaient initialement demandé une peine de 12 ans pour Udrea et de 15 ans pour Basescu.

Traian Basescu, qui a été président de la Roumanie de 2004 à 2014, est actuellement député européen du Parti populaire européen.

Selon Transparency International, la Roumanie est l’un des États membres les plus corrompus de l’Union européenne.