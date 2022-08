L’ancien ministre pakistanais Sheikh Rasheed Ahmad crache sur la télévision en direct dans un débat viral

L’ancien ministre pakistanais Sheikh Rasheed Ahmad a craché lors d’un débat télévisé en direct et les images de l’interview ont pris d’assaut les médias sociaux. Le geste indécent est intervenu après qu’Ahmad a été interrogé sur l’actuel ministre de l’Intérieur du Pakistan, Rana Sanaullah. Le comportement d’Ahmad est devenu si agressif qu’il a craché sur la télévision en direct, laissant les autres participants au débat et l’animateur complètement choqués.

Dans sa réponse, il exhortait le général Qamar Bajwa à régner à Rana Sanaullah. Ahmad a parlé du type de langage que l’actuel ministre de l’Intérieur du Pakistan utilise pour parler aux gens. Il a affirmé qu’aucun officier supérieur de l’armée dans le pays ne saluerait Sanaullah, au lieu de cela, ils cracheraient sur lui. Il a déclaré : « Je voudrais exhorter le général Qamar Bajwa à maîtriser Rana Sanaullah. Le type de langage qu’il utilise, pensez-vous que quelqu’un le saluera ? Les forces de sécurité vont-elles le saluer ? Ils cracheront sur lui.

Immédiatement après avoir fait le commentaire, Ahmad a craché à la télévision en direct pendant le débat. Les images de l’incident ont été partagées en ligne par la journaliste Naila Inayat via Twitter le jeudi 4 août. Elle a sous-titré la vidéo : “Son nouveau portefeuille devrait être : ministre pour avoir craché sur la télévision en direct”. Jetez un oeil au clip ici:

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a été vivement condamnée par les internautes du monde entier. Un utilisateur, tout en réagissant au clip viral, a traité Ahmad de clown. L’utilisateur a écrit: «Lol… Il a en fait craché à la télévision en direct. Quel clown.

Un autre a dit que c’était complètement dégoûtant de sa part de faire ça à la télévision en direct. L’utilisation a en outre demandé à Dieu de sauver les citoyens des dirigeants comme Ahmad, « Comme c’est dégoûtant…..et ce sont les dirigeants. Dieu sauve le public !

Alors qu’un grand nombre d’utilisateurs l’ont appelé pour son geste inapproprié, beaucoup ont ajouté des anecdotes amusantes et des mèmes hilarants à tout l’incident. Jetez un œil à quelques autres réponses ci-dessous :

