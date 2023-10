L’ancien ministre Lord Agnew rejoint UnHerd avant l’offre de Telegraph | Actualité économique

L’ancien ministre du gouvernement qui a démissionné à la suite de la gestion de la fraude aux prêts liée au COVID est sur le point de jouer un rôle clé dans l’une des principales offres du Daily Telegraph.

Sky News comprend que Lord Agnew a accepté de devenir président d’UnHerd Ventures, le véhicule qui contrôle en fin de compte le magazine en ligne du même nom.

UnHerd est financé par Sir Paul Marshall, le milliardaire des hedge funds qui a enrôlé un autre riche homologue du secteur, le fondateur de Citadel Ken Griffin, pour soutenir une offre pour le journal grand format.

Seigneur Agnew, qui a quitté le gouvernement en janvier 2022 pour protester contre ses efforts pour récupérer les prêts d’urgence obtenus par les fraudeurs, était auparavant directeur d’UnHerd.

Son nouveau rôle est apparu quelques jours seulement avant que les récepteurs des titres Telegraph et du magazine d’actualité The Spectator – qui ont été nommés par Lloyds Banking Group plus tôt cette année – ne lancent une vente aux enchères officielle.

Outre Sir Paul, Lord Rothermere, propriétaire du Daily Mail, Le géant allemand des médias Axel Springer et l’ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph, Sir William Lewis, rassemblent tous des offres.

La famille Barclay, qui a possédé les journaux pendant près de deux décennies mais en a perdu le contrôle après un long différend avec Lloyds, a également fait une série d’offres pour racheter sa dette à prix réduit.

Freddie Sayers, directeur général d’UnHerd Ventures, a déclaré dans un communiqué publié à Sky News : « Lord Agnew était l’un des premiers membres du conseil d’administration d’UnHerd et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau.

« Il apporte une énorme expérience commerciale et partage notre engagement à investir dans un journalisme de haute qualité, quel que soit le spectre politique. »

Un porte-parole de la société a ajouté : « Bien qu’aucune décision finale n’ait été prise, UnHerd Ventures envisage une éventuelle offre d’achat sur Telegraph, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Ken Griffin.

« Si nous décidons de nous lancer dans le processus d’appel d’offres dès son lancement, nous sommes convaincus que nous disposerons d’une équipe de classe mondiale possédant l’expertise commerciale et médiatique nécessaire pour revitaliser cette marque britannique emblématique. »