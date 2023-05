L’ancien ministre libéral Marc Lalonde est mort à 93 ans

L’ancien ministre libéral Marc Lalonde est décédé dimanche à l’âge de 93 ans, a confirmé Radio-Canada.

Lalonde a été chef de cabinet de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau de 1968 à 1972. Il a été à l’avant-garde de la réponse fédérale à la crise d’octobre 1970, au cours de laquelle le gouvernement Trudeau a déployé l’armée dans les rues de Montréal et a invoqué la guerre. Loi sur les mesures.

Avocat de formation, Lalonde fait son entrée en politique aux élections fédérales de 1972, se présentant dans la circonscription d’Outremont sous la bannière libérale. Il est resté en poste jusqu’en 1984.

« Un des meilleurs députés d’Outremont, un des meilleurs ministres de la justice et avocat en droit international. Un grand leader, un grand libéral, un grand ami à moi. Merci cher Marc Lalonde pour tout ce que tu as fait pour notre communauté et notre pays », a écrit la députée libérale d’Outremont Rachel Bendayan dans un tweet.

« Une ministre de cœur et de courage », a commenté l’ancienne ministre libérale Sheila Copps.

Lalonde se voit confier plusieurs postes ministériels, dont celui des Relations fédérales-provinciales, de la Santé et du Bien-être, de la Justice et des Finances.

Il a été l’instigateur du Programme énergétique national introduit en 1980, qui a déclenché un tollé majeur en Alberta. Il fut également, à cette époque, témoin du rapatriement de la Constitution canadienne en 1982.

Marc Lalonde a quitté la politique en 1984, ayant choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat. Il est ensuite retourné à la pratique du droit, notamment en tant qu’associé du cabinet Stikeman Elliott.

En 1989, il a été admis comme membre de l’Ordre du Canada. Il a également été juge ad hoc à la Cour internationale de justice dans les années 1990.