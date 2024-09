L’ancien ministre japonais de la Défense, Shigeru Ishiba, devrait devenir Premier ministre

L’ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba est sur le point de devenir Premier ministre du Japon après avoir remporté vendredi un concours très serré lors de sa cinquième et ce qu’il a qualifié de dernière tentative de diriger le Parti libéral-démocrate au pouvoir.

Le vétéran politique de 67 ans a pris le dessus sur le nationaliste pur et dur Sanae Takaichi lors du second tour de ce qui a été l’une des élections à la direction les plus imprévisibles depuis des décennies, avec un record de neuf candidats dans ce domaine.

Le leader du PLD, qui a dirigé le Japon pendant presque toute la période d’après-guerre, est essentiellement assuré de devenir le prochain Premier ministre grâce à sa majorité au Parlement. Une session extraordinaire du Parlement est prévue mardi pour voter Ishiba au pouvoir.

« Nous devons croire au peuple, dire la vérité avec courage et sincérité et travailler ensemble pour faire du Japon un pays sûr et sécurisé où tout le monde peut à nouveau vivre avec le sourire », a déclaré Ishiba, ému, dans un discours devant les législateurs du PLD après le vote. résultat.

Sanae Takaichi s’exprime avant le second tour des élections à la direction du Parti libéral-démocrate (PLD), vendredi à Tokyo. Takaichi cherchait à devenir la première femme Premier ministre de l’histoire du Japon. (Hiro Komae/Reuters)

Ishiba a souligné vendredi la nécessité pour l’économie du pays de sortir pleinement de la déflation.

La revitalisation de la consommation est essentielle pour que le Japon puisse sortir de la stagnation économique, a-t-il déclaré, ajoutant que la nouvelle administration doit réfléchir aux moyens les plus efficaces pour amortir le coup porté aux ménages par la hausse de l’inflation.

La ruée pour remplacer le Premier ministre Fumio Kishida a été déclenchée en août lorsqu’il a annoncé qu’il démissionnerait à la suite d’une série de scandales qui ont plongé les audiences du PLD à des niveaux record.

Ishiba, un loup solitaire autoproclamé dont les opinions à contre-courant et les disputes avec ses collègues ont contribué à l’échec de quatre précédentes tentatives de direction, est depuis longtemps populaire auprès du grand public. Mais il a dit que c’était sa « bataille finale ».

Alors que le LDP fera face à des élections générales dans les 13 prochains mois, les analystes ont déclaré que la sélection d’Ishiba suggère que certains membres du parti semblent avoir mis de côté leurs griefs personnels pour exploiter son attrait public.

Ils « se sont tournés vers une personnalité populaire qui réussit bien dans ses apparitions dans les médias et qui n’a pas peur de critiquer son propre parti lorsqu’il pense qu’ils ont tort », a déclaré Jeffrey Hall, maître de conférences à l’Université des études internationales de Kanda.

Les défis à venir

Il doit apaiser la colère suscitée par la hausse du coût de la vie et la colère latente à l’égard de son parti en proie à des scandales et naviguer dans un environnement de sécurité instable en Asie de l’Est, alimenté par une Chine de plus en plus affirmée et une Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire.

Son approche diplomatique avec l’allié le plus proche du Japon, les États-Unis, sera au centre de l’attention étant donné qu’il a appelé à plusieurs reprises à une relation plus équilibrée avec Washington.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, présenté le 14 août, a annoncé son intention de se retirer après un mandat marqué par divers scandales. (Philip Fong-Pool/Getty Images)

Dans sa campagne, il a appelé à la création d’une OTAN asiatique, une idée qui pourrait susciter la colère de Pékin et qui a déjà été rejetée par un haut responsable américain comme étant précipitée.

L’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, a félicité Ishiba, postant sur X qu’il avait hâte de travailler avec lui pour renforcer l’alliance américano-japonaise. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, interrogé sur la nomination d’Ishiba, a déclaré que Pékin espérait que le Japon avait une compréhension « objective et correcte » de la Chine.

Ishiba est entré au Parlement en 1986 après une courte carrière dans le secteur bancaire. Ses opinions franches lui ont valu des ennemis au sein du PLD.

Il a été mis à l’écart par le Premier ministre sortant Kishida, devenant ainsi une voix dissidente au sein du parti qui bénéficiait d’un large soutien de la part des membres de la base du PLD ainsi que du public.

Ishiba s’est rebellé contre des politiques telles que l’utilisation accrue de l’énergie nucléaire, un sujet controversé en raison de la fusion dévastatrice de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, et a critiqué son parti pour avoir soutenu l’interdiction japonaise pour les couples mariés d’utiliser des noms de famille séparés.

Ishiba, qui a également été ministre de l’Agriculture, a promis de déplacer certains ministères et agences gouvernementales hors de Tokyo pour aider à relancer les régions moribondes du Japon.

Pour consolider son pouvoir sur un parti fracturé, Ishiba devra s’appuyer sur une large base pour former son cabinet, a déclaré Rintaro Nishimura, associé chez The Asia Group Japan.

« S’il se contente de récompenser les gens qui l’ont soutenu, cela va causer beaucoup de problèmes à ceux qui ont soutenu Takaichi et à ceux qui ne l’aiment pas », a déclaré Nishimura.

Ishiba devrait annoncer son cabinet après la session parlementaire de mardi.