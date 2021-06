L’ancien ministre iranien de l’Intérieur, prétendu être l’un des fondateurs du Hezbollah, décède du Covid-19

Selon les médias iraniens, Mohtashamipur est décédé dans un hôpital de Téhéran après avoir contracté le virus. Le président iranien Hassan Rouhani a présenté ses condoléances au religieux, qu’il a dit « a consacré sa vie à promouvoir le mouvement islamique et la réalisation des idéaux de la révolution.

Après son implication dans la révolution iranienne, Mohtashamipur a été ambassadeur d’Iran en Syrie – au cours duquel il a été crédité d’avoir aidé à former le groupe politique et militant libanais Hezbollah – avant de devenir ministre de l’Intérieur entre 1985 et 1989. Mohtashamipur a également été député entre 1990 et 1992, puis de nouveau entre 2000 et 2004.

Mohtashamipur a survécu à une prétendue tentative d’assassinat israélien en 1984, lorsqu’une bombe cachée à l’intérieur d’un livre lui a arraché une main.

Le juge en chef iranien, Ebrahim Raisi, a célébré Mohtashamipur comme « l’un des saints guerriers en route vers la libération de Jérusalem et l’un des pionniers dans la lutte contre le régime sioniste usurpateur. »

