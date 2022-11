L’ancien ministre du Bengale occidental Madan Mitra publie son propre hymne du football pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le compte à rebours pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a commencé. Alors qu’il ne reste que quelques heures avant le coup d’envoi du tournoi du 20 novembre, la fièvre du football s’empare de tout le monde. L’ancien ministre du Bengale occidental et chef du Congrès de Trinamool, Madan Mitra, qui semble tout aussi enthousiasmé par le tournoi, a sorti une chanson intitulée De Goal. La piste, dédiée au tournoi de football à enjeux élevés, a enthousiasmé les fans.

Dans la vidéo, on peut voir Madan Mitra danser avec enthousiasme pour le tournoi. Il est accompagné de quelques jeunes que l’on voit aussi danser. La vidéo coupe pour montrer des extraits de Mitra enregistrant la chanson dans un studio.

« Le but du but. Une toute nouvelle chanson Madan Mitra Unplugged », a lu la légende publiée sur Twitter.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La chanson vidéo a accumulé près de 6 000 vues sur Twitter et compte toujours. Les utilisateurs des médias sociaux sont assez amusés par la vidéo.

L’un des utilisateurs a écrit: “Awesome dada”.

Un autre a appelé la chanson “Rock Solid”.

Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, du feu et des emojis de félicitations. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Madan Mitra attire l’attention à cause de son chant. Il a plusieurs chansons à son actif, à commencer par « Oh Lovely ». Il a précédemment publié des chansons pendant la campagne électorale et les célébrations de Dura Puja.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 doit débuter le dimanche 20 novembre. Lors de la rencontre d’ouverture, les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur au stade Al Bayt d’Al Khor. Le tournoi verra 32 équipes s’affronter sur 64 matchs sur une période de 29 jours.

En Inde, les chaînes Viacom Network 18 Sports18 et Sports18 HD diffuseront en direct les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Les jeux seront également diffusés en direct sur l’application et le site Web Voot Select, ainsi que sur JioTV.

