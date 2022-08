L’ancien ministre des Sports Sarbanand Sonowal peut jeter son chapeau dans le ring lors de l’élection du président de l’AIFF

Le ministre de l’Union, Sarbananda Sonowal, pourrait jeter son chapeau dans le ring lors des élections de la Fédération indienne de football (AIFF) prévues plus tard ce mois-ci en tant que candidat à la présidence, selon des sources.

Sonowal, 59 ans, qui détient actuellement le portefeuille des ports, de la navigation et des voies navigables au sein du Conseil des ministres de l’Union et ancien ministre des Sports de l’Union, a approché l’Association de football d’Assam concernant une éventuelle nomination pour les sondages de l’AIFF. Mais rien n’est officiel dès maintenant car il pèse le pour et le contre. Il n’a pas non plus encore obtenu le feu vert de son parti, le BJP, selon des sources.

“Il (Sonowal) a approché le président de l’Assam FA concernant les élections de l’AIFF, à propos des sondages pour le poste de président”, a déclaré une source de l’Assam Football Association à PTI. “S’il (Sonowal) est prêt à se présenter au poste de président de l’AIFF, nous le soutiendrons sûrement. Mais, ce n’est pas encore officiel. Il ne nous a pas dit finalement qu’il voulait se présenter au poste de président de l’AIFF », a-t-il ajouté.

En vertu du projet de constitution de l’AIFF, toute personne qui est citoyen indien et membre du collège électoral peut se battre pour le poste de président lors des élections de l’AIFF.Sonowal, membre du Rajya Sabha du BJP, a été ministre des Sports de l’Union pendant deux ans à partir de mai 2014 avant de devenir ministre en chef de l’Assam de 2016 à 2021. Il a également été président de l’Assam Olympic Association.



Le comité des administrateurs (CoA) qui dirige le sport dans le pays a déjà nommé le directeur du scrutin pour les élections au comité exécutif de l’AIFF le 28 août après que la Cour suprême a donné son feu vert le 3 août. calendrier des élections de l’AIFF préparé par le CoA.

Selon l’ordonnance de la Cour suprême, le directeur du scrutin préparera la liste définitive des électeurs comprenant des représentants de 36 associations d’État et 36 représentants d’éminents joueurs de football – 24 hommes et 12 femmes. Les candidatures peuvent être déposées du 17 au 19 août par candidats et remis au président d’élection en main propre ou par la poste.

Les candidats peuvent retirer leur candidature entre le 22 et le 24 août. Le directeur du scrutin préparera la liste définitive des candidats le 25 août et les élections auront lieu trois jours plus tard. Le dépouillement aura lieu les 28 et 29 août et les résultats seront proclamés.

Le CoA comprend le juge (Retd) AR Dave, l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi et l’ancien capitaine indien Bhaskar Ganguly. Certains des anciens joueurs avaient soutenu l’ancien capitaine Bhaichung Bhutia pour se présenter au poste de président de l’AIFF.

